Gobernador del Meta valoró solicitud de medidas cautelares a la CIDH de cara a las elecciones: “Son muchas las amenazas que tenemos”

Faltan menos de dos meses para las elecciones regionales en Colombia y las condiciones de seguridad en el país no son las mejores. Estructuras armadas como las disidencias de las Farc siguen fortaleciéndose en los territorios y algunos políticos y candidatos de los comicios están siendo blanco de amenazas.

“Valoro mucho la iniciativa del defensor del pueblo de elevar estas preocupaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En varias oportunidades han intentado atentar contra nuestra vida y son muchas las amenazas que tenemos, pero no nos vamos a esconder en la cobardía del silencio” , afirmó.

Zuluaga, que como el resto de gobernadores se molestó con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por haberle restado importancia a la inseguridad y afirmar que se trataba de un tema político en la contienda electoral, afirmó que no se quedará callado frente al actuar de los grupos e ilegales y el recrudecimiento de la violencia.

“La conciencia no me permitiría quedarme callado frente a las violaciones de derechos humanos que están cometiendo las disidencias de las Farc: los secuestros, las extorsiones, el reclutamiento de menores, las minas antipersonas y tantas otras cosas que afectan a las comunidades de mi departamento. Y vamos a seguir denunciando. Y la preocupación no debe ser solamente por mi integridad, que insisto, lo valoro mucho; debe ser por la gente que está indefensa, quienes están sufriendo el rigor de esas acciones ilegales, en contra de agricultores, ganaderos, campesinos y juntas de acción comunal”, agregó.