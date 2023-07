Gobierno anunció consejo extraordinario de seguridad en Buenaventura y ordenó aumentar la presencia de Policía en la región

El presidente de la República Gustavo Petro lideró en la Casa de Nariño un consejo de seguridad con la cúpula miliar y de Policía por la crisis de seguridad que se registra en Buenaventura, al término del encuentro el ministro de Defensa Iván Velásquez anunció un paquete de medidas para esa región del país.

Velásquez, en una declaración que dio en la Casa de Nariño reveló que se aumentará la presencia de Policía en Buenaventura para garantizar la tranquilidad en la zona, luego de que se conocieron varios videos en los que presuntos integrantes de bandas criminales salen fuertemente armados atemorizando a la población.

El alto funcionario del Gobierno nacional señaló que el jueves de esta semana, se realizará un consejo extraordinario de seguridad en Buenaventura para revisar más a fondo la situación de orden público y evaluar la pertinencia de tomar nuevas medidas.

“Definimos que vamos a tener una presencia jueves y viernes, realizaremos el día jueves un consejo de seguridad en Buenaventura, vamos además a ampliar en la capacidad para el control urbano con fuerzas militares igualmente la Policía Nacional, el señor director Salamanca (director de la Policía) ha dispuesto que se ampliará con personal de inteligencia particularmente, pero también de un incremento de policías”, sostuvo el ministro de Defensa.

También señaló: “Ver cómo hacer más efectivas órdenes de captura, en lo que igualmente íbamos a entrar en contacto directo con la Fiscalía General de la Nación, requerimos también que a este esfuerzo que desarrollamos contribuya la Fiscalía General”.

“Realizaremos una presencia no sólo para este consejo de seguridad que mencionaba, sino también en sectores, en comunas que han venido siendo afectadas en la ciudad, de manera que podamos, al final de los dos días de presencia, mostrar un balance más positivo en lo que significa la recuperación de la tranquilidad en la ciudad”, insistió.

El ministro de Defensa manifestó que desde el Gobierno nacional se respaldan los acuerdos que se hacen entre bandas en el puerto, lo cual, según señaló, “no significa una disminución de las acciones que fuerza pública debe desarrollar en la ciudad respecto de todas las manifestaciones de criminalidad”.

Tras la delicada situación de orden público en Buenaventura, en el Valle del Cauca, luego de la ruptura de los pactos de no agresión de las bandas criminales de Los Chotas y Los Espartanos, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, reconoció que la situación en el puerto es crítica.

“Lo que digo es que el accionar de la fuerza pública no puede depender de la existencia o no de esos pactos entre bandas. Los pactos significaron mucho cuando se cumplieron, fundamentalmente el año pasado y hasta tal vez principios de este año, reducción importante en términos de homicidios”, dijo el ministro.

Agregó que, “lo que quiero insistir ahora es que el hecho de que existiera eventualmente acuerdos entre bandas no significa que son acuerdos con la fuerza pública para que la fuerza pública deje de cumplir con su actividad constitucional, con su responsabilidad”.

Así mismo indicó el Ministro Velásquez que, “haya pactos entre bandas no significa, por ejemplo, que no se ejecuten las órdenes de captura. Los pactos entre bandas no pueden significar ni un cese al fuego que no existe con organizaciones de esa naturaleza ni una inactividad de la fuerza pública”.

Terror en Buenaventura: una banda criminal recorre los barrios del puerto y advierte: “A sangre y fuego los vamos a defender”. Aquí los escalofriantes videos

El puerto de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca, es escenario de una nueva serie de hechos violentos asociados a la confrontación entre organizaciones armadas que hacen presencia en la región y que se disputan el control de los negocios ilícitos que allí tienen lugar.

En esta ocasión se ha difundido en redes sociales una serie de videos asociados a una agrupación autodenominada La Banda de Rober. El video envía una contundente amenaza en contra de otras agrupaciones delictivas que hacen presencia en la región y mencionan de forma explícita a los miembros en Colombia del cártel narcotraficante mexicano conocido como ‘Jalisco Nueva Generación’.

Fuertemente equipados con armas de corto, mediano y largo alcance, los miembros de la agrupación delictiva posaron frente a las cámaras con sus rostros cubiertos por pasamontañas para advertir que han surgido para, según ellos, defender a la comunidad “a sangre y fuego”.

En su mensaje, los delincuentes mencionaron puntualmente algunos de los barrios del puerto de Buenaventura, entre los que se cuentan Progreso, Bello Horizonte, Bahia, Carlos Holmes, entre otros, afirmando que sus acciones estarán encaminadas a repeler la presencia de foráneos que han llegado a delinquir en su ciudad.

“Acá no existe Jalisco, Jalisco es en México (...), nosotros somos Buenaventura”, advierte quien sería aparentemente el líder de la organización, conformada en su mayoría por habitantes de las comunidades afro del pacífico.

A su turno, los armados elevan la voz para señalar que “nadie que no se a de aquí va a entrar en nuestro territorio”, en una clara advertencia a grupos que han buscado permear el ambiente local en el desarrollo de hechos delictivos.

Los videos también muestran la forma en que ponen en alto sus armas en una clara señal de amenaza, buscando intimidar a las poblaciones locales para que permanezcan en silencio. Los encapuchados patrullan las empedradas calles de los sectores periféricos de la ciudad vociferando amenazas en contra de sus adversarios y retando a la presencia de sus líderes.

“¿Dónde es que están pues, el ‘enano’ y el ‘Titi’, dónde, que no los veo?”, grita uno de los hombres armados que toma la vocería de la organización, a la vez que mencionan a otros pandilleros locales a quienes se refieren como ‘Diego Solís’ y ‘Zafa’.

“¿Dónde están, cagaleras? Todos van a morir”, se escucha reiteradamente en los videos la amenaza, en los que también se reta a otras agrupaciones locales como los Shottas, Espartanos y Chiquitos. Estas también hacen parte del extenso abanico de organizaciones criminales que hacen presencia en la zona y se disputan el control de los negocios ilícitos.