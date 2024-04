Gobierno negó que día cívico es para sabotear la marcha del domingo, como lo alertó la oposición: “Es una campaña por la naturaleza”

También señaló en una intervención que dio en la Casa de Nariño: “Para que entendamos lo que está pasando, para que entendamos qué está ocurriendo no solo en Colombia, en el mundo, muchos de los que me podrán ver o escuchar han podido ver en el día de hoy unos videos que llegan por Instagram y por otras redes sobre los aguaceros en Omán y en Dubái, en Dubái en un solo día cayó lo que cae en lluvias en todo un año y en Omán se habla de más de 20 muertos por la lluvia sobre el desierto, el clima y este cambio climático no es una cosa menor, está pasando, ocurre y tenemos que entender esta conciencia”.