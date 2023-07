Gobierno Petro llega con las de perder al nuevo periodo de sesiones del Congreso: las reformas no están listas y los partidos alistan una coalición en su contra

Este jueves 20 de julio inicia una nueva legislatura en el Congreso de la República tras un breve receso legislativo. El semestre pasado terminó en el peor de los escenarios para el presidente Gustavo Petro, con una reforma hundida, dos estancadas y una coalición quebrantada. Al parecer, el Gobierno no aprovechó el tiempo de descanso y, en vez de mejorar el panorama, llega con pocas armas a una situación aún más desfavorable.

La coalición que logró el presidente Gustavo Petro al inicio de su administración fue considerada por muchos como una hazaña. No solo tenía mayorías, sino una verdadera aplanadora, conformada por las bancadas más cuantiosas y con solo un partido en oposición.

Fue ahí donde el presidente declaró el fin de la coalición y la reforma se convirtió en un cuadrilátero político. En los primeros meses del último semestre de la legislatura se desató una guerra entre el Gobierno y los partidos. Los líderes pedían no respaldar la iniciativa, pero el Ejecutivo lograba persuadir a través del ‘menudeo’ de congresistas de las diferentes colectividades.

¿El presidente tiene las de perder?

Por otro lado, el menudeo sigue ocurriendo, con excepciones dentro de los partidos que apoyan al Gobierno y están comprometidos con ayudar a impulsar las reformas. Sin embargo, como se probó el semestre pasado, no será suficiente.

“Queremos que le vaya bien al país, no estamos interesados en peleas con Petro. Nos interesa proponer y conciliar una agenda legislativa de reformas sociales que se necesitan de manera urgente. El Partido Liberal no está interesado en reyertas y políticas al menudeo, sino en proponer una agenda legislativa que traiga beneficios a los colombianos. No vamos a permitir que se arrase con lo construido durante los últimos 30 años”, le dijo el expresidente Gaviria a SEMANA.