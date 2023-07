Partido Liberal buscará una coalición entre tradicionales para “resolver los problemas de los colombianos”, ¿de qué se trata?

“Queremos que le vaya bien al país, no estamos interesados en peleas con Petro. Nos interesa proponer y conciliar una agenda legislativa de reformas sociales que se necesitan de manera urgente. El Partido Liberal no está interesado en reyertas y políticas al menudeo, sino en proponer una agenda legislativa que traiga beneficios a los colombianos. No vamos a permitir que se arrase con lo construido durante los últimos 30 años”, le dijo el expresidente Gaviria a este medio.