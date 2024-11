Gustavo Bolívar admite acuerdos burocráticos con consulados para lograr que los partidos aprueben las reformas de Petro en el Congreso

Muñoz le dice a Bolívar: “No puedo hacer nada yo aquí en Guayaquil porque todo está politizado. Eso pertenece al Mira, ese cónsul que tenemos aquí en Guayaquil pertenece al Mira y todo lo cierra, no hay cómo ingresar, entonces no sé de qué manera poder hacer algo allí”.

El funcionario pone de presente otro problema: “Lo otro es que quería poner la foto del doctor Gustavo Petro allí y me dijeron que por ahora no, que eso no estaba autorizado, entonces son muchas cosas que hay que hacerle, yo quisiera ver cómo usted nos puede ayudar no solamente aquí para Guayaquil sino para Quito, para Esmeralda, para lo que es allá en Santo Domingo de los Colorados, eso, doctor, quisiera ver cómo pudiéramos accionar en eso”.