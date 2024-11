Donald Trump regresa a la Casa Blanca: ¿qué consecuencias tiene para Colombia el triunfo republicano?

Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos y regresará a la Casa Blanca con un gobierno que promete retornar el tono de las relaciones diplomáticas de su país a los mismos bemoles que esta tuvo durante su primera administración: poner a América en el centro y no priorizar la relación con el resto de países del continente, mucho menos con los latinoamericanos.

Ahora, con Trump en la Casa Blanca, “es muy probable que Latinoamérica continúe siendo un actor marginal dentro de la política estadounidense. Con Petro en el poder sí es relevante quién haya ganado en Estados Unidos, por lo que en este escenario es probable que veamos mayores roces en la relación entre los dos países. Incluso con Joe Biden en la Casa Blanca vimos temas en los que Colombia y Estados Unidos no estuvieron en la misma página”, considera David Castrillón-Kerrigan, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia.

Asuntos como la normalización de relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, la aproximación al tema de las drogas y la migración son cuestiones en las que la Casa de Nariño no ha seguido al pie de la letra la línea global que trazó la Casa Blanca en los últimos dos años.

“Posiblemente estos temas se vuelvan más difíciles, deberíamos esperar que estos roces no se queden tras bambalinas, sino que estén en el centro de la agenda. Es posible que un Trump en la Casa Blanca haga exigencias que este gobierno no quiera seguir o que se pongan líneas rojas a temas como la entrada de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Será una relación más confrontacional y, conociendo a los dos presidentes, es probable que no estén dispuestos a ceder”, apunta Castrillón-Kerrigan.