SEMANA: ¿Por qué Colombia debe prestar atención a lo que se defina en esta elección?

Julio Londoño Paredes (J.L.P.): Cualquiera de los dos candidatos que resulte elegido en Estados Unidos va a estar enfrentado a dos guerras muy complicadas con posibilidades de que se constituyan en un momento determinado en confrontaciones nucleares. Hay problemas sobre China, sobre Taiwán, por lo tanto, Colombia es un asunto marginal.

SEMANA: Pero para Colombia es importante lo que pase en Estados Unidos…

J.L.P.: Sí. Para los dos candidatos el problema fundamental que hay por las diferentes posiciones que han asumido es el de la migración, en lo que Colombia antes no era protagonista y ahora sí lo es. Esa ha sido la clave de la campaña norteamericana y, obviamente, Colombia es ahora un protagonista por el éxodo a partir del Tapón del Darién.

Por otra parte, en lo que se respecta a la coca y demás, a los Estados Unidos no les importa que haya más o menos hectáreas de coca sembradas, sino que no entre tanta cocaína a los Estados Unidos. Ellos son mucho más pragmáticos en ese sentido. Entonces, lo que pasa es que son tendencias diferentes, actitudes diferentes, pero las preocupaciones son las mismas por parte de ambos candidatos.

SEMANA: El gobierno actual de Colombia no ha sido del todo diplomático con algunos asuntos de política interna. ¿Cuál cree usted que debe ser el tono que asuma el gobierno colombiano en relación con la definición que tenga Estados Unidos?

J.L.P.: Colombia no se debe meter en este tema. Simplemente, se debe esperar cuál es la reacción de los Estados Unidos, Colombia tiene su propia política sobre los asuntos internacionales en relación con Israel, Venezuela, la migración y una serie de temas y no creo que deba entrar a decirle al nuevo presidente de Estados Unidos qué debe hacer y qué no debe hacer. Nosotros debemos observar desde una posición discreta y esperar qué pasa porque eso hasta enero del año entrante no se va a saber.

Colombia debe ser pragmático. No podemos esperar que uno u otro candidato que salga victorioso va a cambiar la situación de nuestro país. Nosotros seguiremos siendo por muchos años parte del patio de atrás de los Estados Unidos.

SEMANA: ¿Qué tanto puede cambiar como está la relación en este momento en el escenario de que gane Donald Trump o de que gane Kamala Harris?

J.L.P.: No creo que vaya a haber mayor cambio. Naturalmente, se presume que con la señora Harris la situación sea diferente porque el señor Trump, al fin y al cabo, tiene una serie de expresiones y de cosas por las que muchos están tildándolo de ‘loco’, pero no creo que haya un punto fundamentalmente de cambio.

La administración, si gana Trump, no puede tomar la misma actitud que tomó en su Presidencia cuando puso a Colombia de cabeza para tratar de derrocar a Nicolás Maduro. Eso fue un error político de Colombia, a mi juicio, prestarse para una cosa de esas características. El señor Maduro va a continuar, por lo menos, hasta el año 2031, si no hasta el 2037.

La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, sonríe durante un mitin de campaña en Jenison Field House de la Universidad Estatal de Michigan en East Lansing, Michigan, el 3 de noviembre de 2024. | Foto: Getty Images via AFP

SEMANA: Si miramos el panorama latinoamericano, ¿cuál escenario podría ser más amable con Latinoamérica y con el apoyo que Estados Unidos representa al desarrollo de la región?

J.L.P.: El señor Trump es impredecible, incluso para sus propios asesores inmediatos y no se sabe qué vaya a hacer o qué no vaya a hacer. Ese es uno de los problemas que precisamente tiene Trump y por los cuales muchos votantes de los Estados Unidos están indecisos. La señora Harris es una persona más moderada, pero como vicepresidenta dio demostración de que no podía manejar adecuadamente el tema de la migración. Como se recordará, inicialmente el presidente Biden le asignó el asunto de la migración de los países del triángulo del norte centroamericano y la situación siguió igual, así que no nos podemos hacer muchas ilusiones sobre una presidencia de Harris, que tiene otros problemas por delante fundamentales para los Estados Unidos.

Prometió a sus seguidores que, si gana, “Estados Unidos será más grande, mejor, más audaz, más rico, más seguro y más fuerte que nunca”, porque acabará con la inflación y detendrá “la invasión” de migrantes. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP). | Foto: Getty Images via AFP

SEMANA: Usted hacía el apunte de que esta elección se definirá para enero. Sabemos que el conteo de votos no se resuelve el 5 de noviembre, posiblemente se resuelva para el día siguiente, ¿pero por qué le da largas hasta enero? ¿Usted ve un panorama de incertidumbre en el resultado electoral?