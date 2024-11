Ahora Corea del Norte, en forma imprevista, ha resuelto enviar tropas a Rusia para colaborar aún más con el esfuerzo bélico en el que Moscú está empeñado, esbozando así un eje parecido al que dio origen a la Segunda Guerra Mundial, que ahora se enfrenta, no a los “aliados”, sino a la Otan, que era criticada con dureza por Trump durante su presidencia. Seguramente, en compensación, Putin incrementará la capacidad nuclear del rubicundo camarada Kim Jong-un, que no oculta sus amenazas a la costa de California.

Al mismo tiempo, la simpatía que en muchos países despertaba la valentía israelí por defender su existencia ante enemigos múltiples, se diluye ante las acusaciones de una violación masiva de los derechos humanos. Ya no son los tiempos del general Moshe Dayan y de los triunfos en las guerras de los Seis Días y del Yom Kipur. Israel, después de esta guerra, no va a ser igual, pero los Estados Unidos deben seguir a su lado. Compleja situación. Si los Estados Unidos afloja en su apoyo frente a Ucrania o a Israel, estarían irreversiblemente cediendo su prevalencia en beneficio de Rusia, en un caso y del terrorismo en la otra.

Tanto en Oriente Medio como en Ucrania se avizora como un mal presagio el riesgo de un conflicto nuclear, que, aunque sea de baja intensidad y no necesariamente la hecatombe temida desde 1945, llevaría al mundo al borde del abismo. Lo deberán enfrentar Kamala o Trump.

El problema migratorio, que se ha constituido en el eje principal de la campaña presidencial, es ahora más complejo que nunca y tiene una relación muy estrecha con América Latina. No solo con México, Haití y los países centroamericanos del triángulo del norte, sino también con Colombia, que se ha convertido en protagonista de un fenómeno del que hace algunos años era ajena.

El nuevo presidente tendrá que atender también el caso de Venezuela. No creo que, en las condiciones actuales, Estados Unidos vaya a dedicar demasiado tiempo a ver si las actas le adjudicaron o no la victoria a Maduro. Están más preocupados por la pregonada presencia de venezolanos en las principales ciudades norteamericanas que han creado una sensación de inseguridad entre la población .

Además, con el conflicto de Oriente Medio, en el que incluso los árabes cada día son más impredecibles, a los Estados Unidos le interesará mantener abierto y a la mano el abastecimiento de petróleo. No en vano, Venezuela es el país con las más grandes reservas de petróleo del mundo.

“No creo que los Estados Unidos vayan a dedicar demasiado tiempo a ver si las actas le adjudicaron o no la victoria a Maduro”. | Foto: AFP

Si Maduro, como hizo en su momento Fidel Castro, se comprometiera con los Estados Unidos a restringir la migración, Washington podría pasar por alto muchas cosas. Más ahora que Venezuela se ha dolarizado y que a Washington no le interesa que Rusia, China o Irán estén merodeando en su patio trasero.

La situación de Cuba es dramática, no por los apagones, que siempre han existido y ahora más con la disminución de la cantidad de petróleo que Venezuela le enviaba. El problema es que el 20 % de la población cubana ha emigrado en los últimos dos años tratando de llegar a los Estados Unidos.

No creo que ni Trump ni Harris vayan a tomar medidas adicionales sobre Cuba, que no constituye una amenaza en ningún sentido para los Estados Unidos. Además, el régimen cubano, con todas sus falencias, no se va a venir abajo como un castillo de naipes, como algunos creen.