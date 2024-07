Gustavo Bolívar reacciona en público a “robo electoral” en Venezuela y ahora pide que se validen los resultados

Uno de los primeros en reaccionar con respecto a este tema fue Gustavo Bolívar, quien aseguró que el CNE debe revisar detalladamente todos los votos para validar los resultados y mostrar transparentemente que no hubo ningún robo o fraude electoral.

“El sistema electoral venezolano es de los más sólidos, confiables e invulnerables. Si no lo fuera, la oposición no hubiera obtenido mayorías en la Asamblea Nacional en el pasado y Maduro no estaría preocupado, batiéndose en campaña día y noche”, sentenció el exsenador.