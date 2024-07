Gustavo Bolívar dice que en Venezuela hay democracia y que su sistema electoral es de los más “confiables e invulnerables”

Las condenas internacionales no se han hecho esperar, puesto que Nicolás Maduro ha amenazado con un “baño de sangre” y una “guerra civil” en caso de que no pueda ejercer su tercer mandato en el país. Algo que ha hecho que incluso mandatarios de izquierda de la región, como Gabriel Boric en Chile y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, hayan pedido abiertamente al dictador que reconozca los resultados en caso de perder, mientras llaman a la comunidad internacional a vigilar lo que pueda ocurrir.

“Lo cierto es que si la oposición no alcanza las mayorías no es por fraude. El sistema electoral venezolano es de los más sólidos, confiables e invulnerables. Si no lo fuera, la oposición no hubiera obtenido mayorías en la Asamblea Nacional en el pasado y Maduro no estaría preocupado, batiéndose en campaña día y noche”, dijo Bolívar, sin mencionar que tras la victoria de la oposición con la Asamblea en el pasado, el régimen dio las competencias de esta a la Asamblea Nacional Constituyente y dejó sin efecto al parlamento controlado por los opositores.