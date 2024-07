Nicolás Maduro se burla de expresidentes que no logran ingresar a Venezuela para los comicios; los tildó de “ridículos”

“ Yo creo que son unos ridículos. Ellos saben que son personas no gratas, es gente muy repudiada... incluso en sus propios países… Son la extrema derecha, racistas, fascistas. No estaban invitados por el poder electoral y el poder electoral decide a quién invita y a quién no”, precisó Maduro durante una entrevista que fue compartida en la red social de videos TikTok.

A su vez, el mandatario venezolano agregó que, “en eso no me meto. Yo tengo mucho trabajo y tú no me vas a ver con una lista, ‘quién viene y quién no viene’. Yo los veo por redes sociales y me dan risa, porque son unos ridículos”.