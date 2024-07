Estos son los países que han pedido transparencia tras el fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro participa en las elecciones este domingo 28 de julio. (Photo by Juan BARRETO / AFP) | Foto: AFP

Estados Unidos

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, expresó su “seria preocupación” de que el resultado electoral anunciado en Venezuela no refleje la voluntad del pueblo, y pidió un recuento “justo y transparente” de los votos.

Argentina

“Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, agregó. “Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”.

Chile

El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo que los resultados anunciados son “difíciles de creer” y exigió “total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”, aseguró el mandatario de izquierda. “Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, agregó.