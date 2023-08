Gustavo Bolívar reaccionó a encuesta que vaticina su derrota en segunda vuelta ante Carlos Fernando Galán: “Lleva 10 años en campaña”

En ese contexto, Gustavo Bolívar dio su opinión en X (antes Twitter), donde escribió: “¡Vamos muy bien! Según encuestas, iremos a segunda vuelta. Galán lleva 10 años en campaña, Oviedo 9 meses y yo apenas un mes. No hemos lanzado la campaña publicitaria, pues aún no nos desembolsan el crédito. Las encuestas son relativas. Solo les pido que sigamos trabajando para que no no se monte de nuevo en el poder la politiquería, la vieja política y el peñalosismo”.