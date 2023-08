Gustavo Petro abrió la puerta para iniciar diálogos de paz con grupos criminales sin estatus político, ¿favorecería a Iván Márquez?

El mandatario colombiano al término de la reunión bilateral, defendió a capa y espada su política de ‘La Paz Total’, especialmente los diálogos de paz con organizaciones criminales que no tienen estatus político, postura que encenderá la polémica en varios sectores del país.

Y agregó en su declaración: “Que permiten no solamente el comportamiento de un grupo armado, tenga motivaciones políticas o no alrededor de los derechos humanos de las gentes, sino también la posibilidad de diálogo con este tipo de agrupaciones en la búsqueda de la paz”.

Esa postura del mandatario colombiano sería la llave para que el Gobierno nacional aterrice los diálogos de paz con la denominada Segunda Marquetalia de Iván Márquez, ya que esa organización criminal no tiene estatus político, ya que sus integrantes abandonaron el proceso de paz que se firmó con el expresidente Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc.

Urgente | Canciller Álvaro Leyva dice que Iván Márquez, jefe de las disidencias de las Farc, está vivo

No obstante, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, rompió el silencio hace varios días sobre las versiones que señalaban que había muerto en un hospital de Caracas, y manifestó que el delincuente seguiría con vida. Asimismo, enfatizó que los datos que tienen actualmente es que se encuentra bien de salud.

Luego, el funcionario sentenció: “En el momento en que se señaló que estaba muerto, estaba perfectamente bien. No es que haya hablado personalmente con él, pero lo que sabemos es que está vivo. Lo importante es establecer si en verdad está vivo, y sí está vivo” .

“Les puedo decir que la última ocasión que yo tuve contacto directo, él estaba muy bien de salud. Después de que se anunció el posible fallecimiento de Iván Márquez, tuve corroboración de que estaba vivo. Pero no me he visto con él hasta el momento”, sostuvo Rueda.