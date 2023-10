Gustavo Petro le da la bienvenida a Colombia a los magistrados de la CIDH. “Todas las sentencias de la corte serán cumplidas por el Gobierno”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará desde Colombia esta semana. Los magistrados de ese organismo del sistema interamericano llegaron al país para estudiar varios casos de la agenda internacional que están pendientes de solución en los estrados, pero se sabe que no tratarán ningún caso colombiano como es la costumbre de ese organismo en sus visitas internacionales.

Ese tribunal, al que también se le conoce como Corte IDH , llegó nuevamente al país como parte de su 162 Periodo Ordinario de Sesiones . Estas tendrán lugar en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería , y todos los casos que se analizarán durante su paso de una semana por la capital colombiana corresponden a litigios que comprometen a otros Estados, no a la nación anfitriona.

La agenda de la Corte IDH en Colombia

Posteriormente, el jueves 12 se adelantará la audiencia pública del Caso Leite de Souza y otros Vs. Brasil. Todos los procesos que se estudiarán corresponden a litigios de terceros países ya que la Corte IDH no acostumbra estudiar los casos de un Estado en particular en su propio territorio como un mecanismo para garantizar la imparcialidad.