Gustavo Petro insistió en que “cuando hablamos de que han dado la orden de tumbar o matar al presidente, no mentimos”

En ese sentido, el mandatario colombiano publicó un mensaje en sus redes sociales, que posteriormente borró, el cual señalaba: “Toda una actitud buscando hacer creer que el presidente está paranoico o dice mentiras, actitud que refleja un espíritu cómplice aupado por el deseo de que Colombia no cambie y siga siendo ese espacio inmenso de violencia, desigualdad social, narcotráfico y privilegio para unas familias hereditarias”.

“Pero cuando hablamos que han dado la orden de “tumbar o matar al presidente” no mentimos. Hemos atacado el corazón de la mafia y el privilegio. Claro que entonces la mafia y los privilegiados responden y el pueblo es la única defensa”, anotó el jefe de Estado.

En ese escenario fue más allá, afirmando que, según él, es una orden que se debe cumplir en tres meses. “O muere el presidente o lo tumban, la orden está dada para estos tres meses: o asesinan al presidente o lo tumban, una de dos; no queremos más a Petro en el Palacio de Nariño”, expresó el jefe de Estado.

“Así como yo me defendía en un Twitter con siete millones que podían leerlo, ahora son ustedes, no el Twitter —que está en manos de un nazi—, esas mil quinientas pequeñas empresitas individuales o colectivas tratando de forjar la comunicación social desde la base misma del pueblo, son los que pueden emparejar la situación”, anotó el presidente Petro en el atril.

De la misma manera detalló: “El golpe de Estado no son los generales de la Policía y del Ejército buscando cómo tomarse el palacio y sacar al presidente, no señores, no son tan brutos los oligarcas de este país. Es un golpe de Estado a la colombiana. Primero desaforaron al presidente que la Constitución protegía”.