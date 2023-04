Gustavo Petro lanza pulla contra Germán Vargas: dice que su familia maneja “cuantiosos recursos públicos de la salud”

El presidente Gustavo Petro respondió al video en el que Germán Vargas Lleras, líder del Partido Cambio Radical, le advierte a Dilian Francisca Toro que no apoyará su candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca si respalda la reforma a la salud. El mandatario colombiano se refirió a la familia del exvicepresidente, asegurando que manejan “cuantiosos recursos públicos de la salud”.

Preferiría un buen debate de la oposición sobre la salud sin que la familia de su vocero maneje cuantiosos recursos públicos de la salud. https://t.co/A5OeByK7Qy — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 21, 2023

“Preferiría un buen debate de la oposición sobre la salud sin que la familia de su vocero maneje cuantiosos recursos públicos de la salud”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

En su visita a Cali, el exvicepresidente habló sobre la reforma a la salud y acerca de la decisión que Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U, debe tomar al respecto. De acuerdo con Vargas, que pase la reforma o no está “en manos” de la exgobernadora.

“Eso de salud va mal, mi llamado a la doctora Dilian: en sus manos está que eso prospere o no el próximo martes”, dijo Vargas Lleras.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras. - Foto: SEMANA

Y a renglón seguido, explicó que La U tiene la última palabra: “Porque ya veo al Partido Liberal, si es que le hacen caso al expresidente César Gaviria, apartándose del compromiso de tramitar eso. Y el Partido Conservador, apenas vea a Dilian Francisca Toro con una postura diferente, no va a quedar solo con el pecado porque ni con ellos tendrían los votos”, pronosticó.

Posteriormente preguntó: “¿Qué hacemos para convencer a esa mona?”.

Y le mandó un mensaje a su bancada de Cambio Radical en el Valle: “Ustedes que tienen una amistad y acceso a ella, díganle: ‘¿Sabe qué?, si así procede, no la podemos acompañar en su aspiración a la Gobernación del Valle’. Nos cueste lo que nos cueste, se tiene que pagar el precio de semejante irresponsabilidad. ¿No les parece?”.

Dilian Francisca Toro y Germán Vargas Lleras. - Foto: SEMANA

Poco después, la presidenta del Partido de la U le respondió al líder de Cambio Radical de forma contundente, recordando que ella también trabaja por la salud de los colombianos.

Querido @German_Vargas no dudes ni un segundo, que al igual que tú, yo pienso y trabajo por la salud y el bienestar de los colombianos. Más que nunca le apuesto al diálogo y al consenso para que tengamos una mejor reforma a la salud que construya sobre lo construido y salve… pic.twitter.com/OV7dCH3bih — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) April 21, 2023

Querido Germán Vargas, no dudes ni un segundo, que al igual que tú, yo pienso y trabajo por la salud y el bienestar de los colombianos. Más que nunca le apuesto al diálogo y al consenso para que tengamos una mejor reforma a la salud que construya sobre lo construido y salve vidas”, publicó en su cuenta de Twitter.

Vargas Lleras tildó la reforma a la salud de “engendro”

El exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, en un evento en la tarde de este jueves 20 de abril con representantes del sector de la salud, se despachó en contra de la reforma presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y explicó cuáles son sus principales preocupaciones frente a la posibilidad de que esta iniciativa se convierta en ley de República.

Carolina Corcho, ministra de Salud. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Vargas Lleras señaló tajantemente que esta reforma “elimina las EPS, busca una total estatización del sistema de salud y crea un engendro con la nueva Adres y sus tentáculos regionales”.

Es así como el exfuncionario y jefe natural de Cambio Radical advirtió que “si esta reforma es aprobada, los mercaderes de la política que la aprueben no tendrán cómo reparar el daño causado”.

El exvicepresidente les explicó a los asistentes en Cali que la ponencia que presentaron no tiene en cuenta las visiones de pacientes, usuarios, partidos políticos y gremios. “No escucharon a nadie en este debate. No soluciona los problemas actuales del sistema, como la falta de especialistas, y no aporta nuevos recursos al sector”.

Adicionalmente, Vargas Lleras dejó claro que la reforma a la salud del Gobierno propone una triple integración vertical: “el Estado define la política, la regula, define tarifas, se contrata, presta los servicios, se audita, se paga y se vigila. Y persisten los problemas de articulación, coordinación y gestión”.