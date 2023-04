Dura advertencia de Germán Vargas a Dilian Francisca Toro: “Si respalda la reforma a la salud, no la podemos acompañar a la Gobernación”

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras no dejó títere con cabeza durante su visita este jueves 20 de abril a Cali, en medio de la ronda que adelanta por el país.

El líder de Cambio Radical dijo abiertamente que en manos de la directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, está la aprobación de la controvertida reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho.

“Eso de salud va mal, mi llamado a la doctora Dilian: en sus manos está que eso prospere o no el próximo martes”, dijo Vargas Lleras.

Y a renglón seguido, explicó que La U tiene la última palabra “porque ya veo al Partido Liberal, si es que le hacen caso al expresidente César Gaviria, apartándose del compromiso de tramitar eso. Y el Partido Conservador, apenas vea a Dilian Francisca Toro con una postura diferente, no va a quedar solo con el pecado porque ni con ellos tendrían los votos”, pronosticó.

Germán Vargas Lleras es uno de los líderes políticos más críticos a la reforma a la salud de Carolina Corcho. De hecho, radicó en el Congreso su propio proyecto. - Foto: Cambio Radical

Posteriormente preguntó: “¿Qué hacemos para convencer a esa mona?”.

Y le mandó un mensaje a su bancada de Cambio Radical en el Valle. “Ustedes que tienen una amistad y acceso a ella, díganle: ‘¿Sabe qué?, si así procede, no la podemos acompañar en su aspiración a la Gobernación del Valle’. Nos cueste lo que nos cueste, se tiene que pagar el precio de semejante irresponsabilidad. ¿No les parece?”, dijo.

Germán Vargas Lleras dijo que en manos de Dilian Francisca Toro está la reforma a la salud de Carolina Corcho. - Foto: Foto: El País

Vargas Lleras, quien desnudó las intenciones políticas de Dilian Francisca Toro en la Gobernación del Valle, pese a que ella no ha hecho oficial su aspiración, le trasladó el mensaje al senador Carlos Abraham Jiménez, quien es oriundo del Valle del Cauca.

Toro y Vargas Lleras son cercanos. Al menos, en varias oportunidades se han reunido y han trabajado en equipo. Sin embargo, en esta oportunidad, el exvicepresidente sabe que está en juego la aprobación de una controvertida iniciativa a la que él ha venido cuestionando en las últimas semanas porque le pase lesiva para los colombianos.

Además, porque el excandidato presidencial y Cambio Radical tienen claro que la directora del Partido de la U mostró afinidad durante la última semana al último articulado de la reforma de Carolina Corcho.

A comienzos de esta semana, cuando se iba a empezar a estudiar la iniciativa, La U decidió internamente respaldar la ponencia del proyecto, pero bombardear los debates con proposiciones para enderezar su contenido en la Comisión Séptima de la Cámara.

Germán Vargas Lleras le hizo una advertencia a Dilian Francisca Toro: si aprueba la reforma a la salud, a través del Partido de La U, Cambio Radical no la acompaña a la Gobernación del Valle. - Foto: Juan Carlos Sierra

No obstante, el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, se opuso y dijo que su casa política no respaldaría la propuesta del Gobierno hasta que no contemplara la totalidad de las propuestas que se habían hecho.

Al fin y al cabo, Cepeda ya no confía en el equipo de asesores de Carolina Corcho porque durante varias semanas acordaban algunos puntos de la reforma, pero, extrañamente, en el texto no se veían reflejados.

Tras el pronunciamiento de Germán Vargas Lleras y su advertencia a Dilian Francisca Toro, el foco de la opinión pública está puesto en qué decidirá el próximo martes la dirigente de La U.

Aunque no se puede desconocer que la vallecaucana y su partido forman parte de la coalición de gobierno y, además, ella es cercana al presidente del Senado, Roy Barreras, quien anunció recientemente que coavalaría su candidatura a la Gobernación a través de la Fuerza de la Paz, su partido político.