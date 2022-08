Germán Vargas Lleras le advierte a Petro que “Cambio Radical no hará parte del Gobierno”

Este domingo 7 de agosto Gustavo Petro se posesionará como nuevo presidente de la República de Colombia, relevando en el cargo a Iván Duque. Desde su victoria en la segunda vuelta de las elecciones, su ascenso ha causado tanto ilusiones como temores, propiciando una respuesta que varía entre el apoyo, la crítica y una tenue oposición.

En su columna de opinión para El Tiempo, el líder de Cambio Radical Germán Vargas Lleras hizo un balance general del gobierno de Iván Duque, destacando sus logros y enalteciendo algunos elementos de su gestión como presidente de los colombianos.

En primer lugar, manifestó que Duque “no la tuvo fácil” para ejecutar el plan de gobierno con el que llegó al poder en 2018. Adicionalmente, aseguró que la pandemia de covid-19 puso a prueba la capacidad de Colombia para mantenerse a flote.

“Navegar en las turbulentas aguas de la pandemia, agitadas por populismos de todos los pelambres, ha demandado un esfuerzo que el país no ha sabido reconocerle al presidente, pero lo hará en el futuro”, comentó Vargas Lleras en su columna. A su vez, se refirió a Iván Duque como un hombre “preocupado por acertar y por cumplir, afable y conciliador, terco como la mayoría de los mandatarios pero, ante todo, correcto y decente”.

Para Germán Vargas Lleras, “el talante” de Iván Duque será una cualidad que los colombianos añorarán dentro de poco tiempo. De esta manera, expuso sus críticas frente al gobierno entrante de Gustavo Petro, al mismo tiempo que hizo un contundente anuncio.

“A millones de colombianos nos asaltan muchas dudas con respecto al rumbo que tomará el país. Los anuncios no arrojan sino incertidumbre y temores en muchos sectores, y aún sin conocer los textos de las reformas, me adelanto a señalar que no suenan nada bien”, indicó el líder de Cambio Radical.

Puntualmente, Vargas Lleras hizo énfasis en la reforma tributaria, de la cual le preocupa que con la introducción de los nuevos tributos y el incremento de algunas tasas “sigamos profundizando nuestra pérdida de competitividad, continúe la salida de capitales y no se consiga atraer nuevas inversiones, ni locales ni foráneas”.

El exvicepresidente también dejó ver sus preocupaciones en el sector salud, agrario y minero-energético. De otra parte, cuestionó qué pasará con la fuerza pública y cuál será la doctrina de la institucional, toda vez que el gobierno Petro pretende retirar a la Policía del Ministerio de Defensa.

Cambio Radical no será parte del gobierno Petro

Un hecho que resultó sorpresivo tras la elección de Gustavo Petro como presidente de la República fue la seguidilla de apoyos que comenzó a sumar. Contrario al panorama de la campaña, cuando las críticas no faltaban, esos mismos sectores dieron vuelta a su perspectiva y terminaron declarando su apoyo al nuevo mandatario.

En ese sentido, para Vargas Lleras también sorprendió que partidos como el Liberal, el Conservador y el de La U se hayan declarado como partidos de gobierno, anunciando su respaldo a la agenda legislativa de Gustavo Petro. “Lo más preocupante es la aplanadora que se ha montado en el Congreso para ‘pupitrear’ estas propuestas. Porque este gobierno lo que exige son compromisos incondicionales”, opinó.

En contraste, Vargas Lleras anunció que Cambio Radical, colectividad de la cual es líder, no se sumará al llamado “acuerdo nacional” de Gustavo Petro, por lo que el partido no se comprometerá para “votar a ciegas” los proyectos del nuevo gobierno.

“Cambio Radical, por el contrario, no hará parte del Gobierno y no se compromete de antemano y a ciegas a votar estos proyectos. En general, compartimos las mismas preocupaciones que millones de colombianos y difícil será llegar a acuerdos con posiciones tan antagónicas. Ya iremos viendo si se puede lograr algún consenso, pero tengo el pálpito de que aquí no habrá espacio a ninguna deliberación. Solo amigos incondicionales o contradictores, a quienes, me temo, tratarán como enemigos de la causa”, enfatizó Vargas Lleras en su columna para el diario El Tiempo.