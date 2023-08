Gustavo Petro no solo no crió a su hijo Nicolás, sino que lo abandonó en el peor momento de su vida

El presidente Gustavo Petro, en múltiples ocasiones, ha sido descrito como un hombre callado y ensimismado que se desinhibe frente a las multitudes de personas que llenan plazas para escuchar sus discursos. Sus hijas más cercanas, producto del matrimonio con Verónica Alcocer, dicen que no se hace notar en la casa.

Cuando Katia Burgos dio a luz a Nicolás, el 1 de junio de 1986, su padre no estuvo presente, pues se encontraba preso por pertenecer a la guerrilla del M-19. En los primeros años de vida estuvo rodeado de su familia materna, cordobeses conservadores que inspiraron la vocación política del hijo de quien algún día iba a ser presidente.

Gustavo Petro y Nicolás Petro. (Photo by EITAN ABRAMOVICH / AFP) | Foto: AFP

Habló pudoroso, dijo que, de ser cierto que sabía de la entrada de dineros ilícitos a la campaña, debería dejar el cargo de inmediato. Afirmó que su hijo “no dijo eso”.“Y no dijo eso por una razón básica: a ninguno de mis hijos y de mis hijas, aquí una presente, les he dicho jamás que delincan. Eso no ha existido”, recalcó Petro.