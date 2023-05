Gustavo Petro, por primera vez, habla de reelección presidencial frente a sus nuevos ministros, ¿un chiste?

Por primera vez desde que llegó a la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro habló este lunes festivo de relección presidencial, una figura que hoy está prohibida por la Constitución. Lo hizo al posesionar a sus nuevos ministros.

“He pedido que donde están nuestras prioridades programáticas el Gobierno trabaje día y noche, trabajar de noche también implica duplicar el periodo presidencial, o sea que eso equivale a una reelección”, dijo Petro, sonriente. Los asistentes también sonrieron cuando el mandatario pronunció esa frase. “Solo hay que trabajar más, ¿o no?”, agregó el mandatario.

Gustavo Petro posesiona a su nueva guardia petroriana, tras el revolcón, un gabinete más a la izquierda: esto dijo el presidente

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, posesionó este lunes, primero de mayo, a su nuevo gabinete ministerial. “Les damos la bienvenida oficial a los nuevos miembros del gabinete del #GobiernoDelCambio, llegan con la tarea importante de consolidar las transformaciones y el Cambio que requiere nuestro país”, se leyó en la cuenta de Twitter de la Presidencia de Colombia.

Uno a uno, los nuevos integrantes del Gobierno fueron llamados para aceptar sus cargos como ministros, acatando las responsabilidades y obligaciones con los ciudadanos y el país entero. Por su parte, el mandatario iba firmando cada uno de los decretos emitidos para posesionar a:

Ricardo Bonilla, como nuevo ministro de Hacienda.

Jhenifer Mojica, nueva ministra de Agricultura y Desarrollo Rural.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

Yesenia Olaya es la nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Información.

Mauricio Lizcano es el ministro de TIC.

William Camargo llegó al gabinete como ministro de Transporte.

Carlos Ramón González será el nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Cabe destacar que, mediante decreto, también se posesionó Olmedo López Martínez, quien llega a ocupar el cargo de director de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre.

A esto se le suma la llegada de María del Socorro Pimienta como nueva superintendente de Industria y Comercio.

Al terminar el nombramiento de los profesionales que llegan a acompañar al presidente Gustavo Petro, este se dirigió a los asistentes para recordar que “la lucha política aún no termina, ahora se puso fue bueno” y se refirió al primero de mayo, Día del Trabajo, donde tendrá su alocución en el balcón de la Casa de Nariño para “reiterar de qué lado está el Gobierno”.

“Un pueblo al que han condenado a una de las mayores desigualdades sociales de la tierra, pues obviamente tiene que tener muchísimas necesidades fundamentales insatisfechas (...). Uno aquí en Bogotá, en cualquier lugar, se encuentra con esa desigualdad social. Si no hay satisfacción de esas necesidades, no hay libertad y este es un pueblo sin libertad”.

El mandatario se refirió a la creación de la República como un paso pensado hacia la libertad, pero enfatizó en que se impusieron marcas “que aún no se borran, como el de una posesión muy desigual de la tierra, por ejemplo, tierras fértiles que no producen, que se concentran en una sola mano solo por tenerlas y las defienden con ejércitos privados” y, además, sostuvo que esa marca aún perdura en las élites que han gobernado a Colombia.

En medio de su discurso, hizo énfasis en que no se ha podido dar paso a ese tema porque la oposición ha estado en el poder durante años. “He dicho una y otra vez que si no se le permite al Gobierno la facilidad de comprar tres millones de hectáreas, entonces no se van a cumplir los acuerdos de paz y eso significa que con la franqueza que toca para hacer la política en Colombia, hay que decirle a la instancia que se creó para ello que debe recibir de parte del presidente la notificación que el Estado colombiano no va a cumplir los acuerdos de paz”.