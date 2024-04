Gustavo Petro señala al uribismo de ir “hacia la santa inquisición política”

“El uribismo va hacia la santa inquisición política. Los que no piensan como sus jefes, los queman. No señores, Colombia es y será una democracia pluralista”, dijo el jefe de Estado.

Sindicalistas le reclaman a Petro que no se apropie de las marchas del 1 de mayo, que son de los trabajadores

Contexto: Sindicalistas le reclaman a Petro que no se apropie de las marchas del 1 de mayo, que son de los trabajadores

“No somos petristas vergonzantes, por una razón, porque no votamos por el presidente Petro. Pero, presidente (Iván Name) aquí le quiero llamar la atención, se habla de una fecha democrática ayer, pero cómo va a ser una fiesta democrática, señor presidente, cuando manifestantes en todo el país, especialmente en Antioquia, portaban fotos de 22 senadores diciendo que esos 22 senadores miserables nos le habíamos robado la pensión a los colombianos. Los invito a que lo digan de frente, nosotros no le hemos robado la pensión a ningún colombiano”, increpó el senador Roldán a sus copartidarios.