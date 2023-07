Cecilia López enfrenta duro y para en seco a Carolina Corcho: dice que nunca defendió la Ley 100, “¿hasta cuándo más mentiras?”

“Se ha dicho en la gran prensa, en cabeza de mis tres excolegas, exministros, Cecilia López, Alejandro Gavia y José Antonio Ocampo, que se rompió la coalición de Gobierno por mi intransigencia, que soy la responsable de la ruptura de la coalición de Gobierno. Qué honor tan grande que me adjudiquen tanto poder. No sabía que tenía semejante poder como para poder desbaratar una coalición”, señaló con ironía en una transmisión hecha por Palabras Mayores Colombia en YouTube.

“Fundamentalmente un desacuerdo con la reforma a la salud por parte de los tres. No estaban de acuerdo con la esencia de las reformas laboral y pensional, y por el conjunto de programas del Gobierno. La verdad es que tuvimos un enfrentamiento muy fuerte en el gabinete porque estaba luchando con esa demanda de cumplir con esa reforma estructural al problema de salud. No fue posible llegar a un consenso con ellos por su férrea defensa de la Ley 100 y del manejo privado de los recursos públicos de la salud ”, aseguró Corcho.

Las declaraciones hechas por la exjefa de la cartera de Salud no tardaron en generar reacciones. A través de su cuenta de Twitter, la exministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, se defendió y dijo que los señalamientos de su excompañera son falsos. En primer lugar, López aseveró que lo expuesto por Corcho no corresponde a la realidad.

“Jamás me he opuesto a las reformas de este gobierno; sí sugerí cambios porque el presidente me lo pidió. Llegamos a acuerdos que ella rompió al no incluirlos a último momento”, manifestó la exministra de Agricultura.