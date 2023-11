“Hay que darle valeriana al Centro Democrático porque están desesperados”: sigue pelea entre petrismo y uribismo por reforma a la salud

Según le dijo a SEMANA Forero, luego de lo sucedido, se debe al “desespero del Pacto Histórico”. ”El representante David Racero le hace honor a su apellido y cae en el doble rasero. Él sabe perfectamente que la Corte Constitucional ha avalado en el pasado que la oposición puede romper el quórum como una forma de tratar de frenar las iniciativas del Gobierno y eso, precisamente, fue lo que hizo Cambio Radical y Centro Democrático. La verdad es que nosotros no estamos dispuestos a ser los notarios del Gobierno y ellos no son capaces de constituir el quórum con las mayorías que debería tener por cuenta de la coalición de Gobierno ”, afirmó.

“Él dice que nosotros rompimos quórum, entonces somos unos ladrones, pero entonces yo no sé él que opina de que no estuviera presente siendo el presidente de la corporación. Tenía más responsabilidades. Adicionalmente, vemos que no dice absolutamente nada de lo que sucede con el presidente de la República que se ausenta, y que esas ausencias, que ya están bordeando las cien, implican gastos y recursos públicos porque se realizan esos eventos, se organiza, se gasta plata y finalmente el presidente de la República termina no llegando. Hemos visto que incluso por un tema de raspones en la rodilla. Ahí se evidencia el doble rasero del representante”, afirmó Forero.