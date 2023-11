“Yo sí quiera verlo criticando al presidente por cuenta de las innumerables ausencias que ha tenido”: Andrés Forero a David Racero

Cuando terminó la plenaria de este martes 7 de noviembre en la Cámara de Representantes, David Racero la emprendió contra el uribismo, especialmente contra Andrés Forero a quien recriminó porque supuestamente se salía del recinto.

Eso molestó a Forero que ha sido activo en la discusión, por lo que pidió un derecho a réplica pero el presidente de la corporación Andrés Calle se lo negó. Forero intentó hablar, a pesar de que los micrófonos estaban apagados y entre ambos hubo un fuerte agarrón, aunque no se escuchó detalladamente lo que se dijeron en ese momento. En entrevista con SEMANA, Forero cuenta qué fue lo que sucedió.

#Política | Fuerte agarrón entre David Racero y Andrés Forero durante discusión de la reforma a la salud. Andrés Calle le cerró el micrófono al representante del Centro Democrático. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/qOJMHKUZ28 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 8, 2023

SEMANA: ¿Qué fue lo que pasó al final del debate de la reforma a la salud?

ANDRÉS FORERO: Se nota el desespero del Pacto Histórico. El representante David Racero le hace honor a su apellido y cae en el doble rasero. Él sabe perfectamente que la Corte Constitucional ha avalado en el pasado que la oposición puede romper el quórum como una forma de tratar de frenar las iniciativas del Gobierno y eso, precisamente, fue lo que hizo Cambio Radical y Centro Democrático. La verdad es que nosotros no estamos dispuestos a ser los notarios del Gobierno y ellos no son capaces de constituir el quórum con las mayorías que debería tener por cuenta de la coalición de Gobierno.

El país sabe que yo he dado un debate con argumentos, un debate sustentado a propósito de la reforma a la salud, he hecho denuncias que ni el Gobierno ni ninguno de los congresistas ha podido desmentir. El señor Racero, desesperado por lo que está ocurriendo trata de buscar culpables y se ensaña con la oposición. Nos insultó, nos dijo ignorantes, nos dijo que no teníamos argumentos, nos dijo ladrones, supuestamente porque habíamos hecho uso y ejercido uno de los derechos como oposición que nos ha avalado la Corte Constitucional.

Andrés Forero Representante del Centro Democrático | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: ¿Por qué dice que tiene doble rasero?

A.F.: Porque él siendo presidente de la Cámara de Representantes en muchas ocasiones sin justificación se ausentaba y dejaba presidiendo a la señora Olga Lucía Velásquez. Él dice que nosotros rompimos quórum entonces somos unos ladrones, pero entonces yo no sé él que opina de que no estuviera presente siendo el presidente de la corporación. Tenía más responsabilidades. Adicionalmente, vemos que no dice absolutamente nada de lo que sucede con el presidente de la República que se ausenta, y que esas ausencias, que ya están bordeando las cien, implican gastos y recursos públicos porque se realizan esos eventos, se organiza, se gasta plata y finalmente el presidente de la República termina no llegando. Hemos visto que incluso por un tema de raspones en la rodilla. Ahí se evidencia el doble rasero del representante.

Lamentamos que la falta de argumentos incurra en esas acusaciones temerarias, sobre todo porque lo que hemos visto es que él aprovechó la posición que tenía como presidente de la Cámara para favorecer a un tío que está seriamente cuestionado por posibles casos de corrupción en el sistema de salud. Hay que recordar que él llevó sin ninguna justificación a su tío, el señor (José Luis) Mayorga, para que estuviera presente en una reunión con la exministra Corcho. Y lamento que el presidente Calle no me haya dejado responder. Yo le pedí la palabra, se la dio a Racero y fue una evidente preferencia por las bancadas del Pacto Histórico. Me tocó gritar para tratar de defender a mi partido de las acusaciones injustas del señor Racero.

Andrés Forero y David Racero sostuvieron un fuerte agarrón. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Por qué el presidente Calle no le dio la palabra si estaba ahí cuando sucedió todo?

A.F.: No quiso. La verdad es que nosotros sentimos que está viciado el proyecto. Pueden incurrir en un nuevo vicio si es que deciden adelantar la discusión del proyecto de ley el día de mañana. Cuando se cae la sesión se cae realmente porque no había quórum para volver a la sesión formal. Él decide anunciar proyectos en el marco de la sesión informal, por fuera de la sesión y un poco eso fue lo que yo llegué a decir. Yo claro que estaba en el Congreso, no me había ido, pero precisamente estaba revisando si podíamos tumbarle el quórum porque nosotros no queremos ser notarios del Gobierno. Entonces, ante esa situación, David Racero se enoja y decide insultarnos de esa manera, con la cobardía de que no nos dejaron intervenir después.

SEMANA: ¿Qué fue exactamente lo que usted le dijo a Racero fuera de micrófonos?

A.F.: Le estaba diciendo que nos respetara, sobre todo cuando nos empezó a decir ladrones, ni si quiera fuera de la sesión me cortaban constantemente el micrófono, lo cual me parece profundamente antidemocrático. Y ante esa posibilidad me defendía de las acusaciones que nos hacía de que supuestamente éramos ladrones. Yo le decía que ese era el doble rasero que él utilizaba. Yo sí quiera ver a Racero criticando al presidente de la República por cuenta de las innumerables ausencias que ha tenido y por cuenta de los gastos para los colombianos por todos los eventos que una vez organizados ha tenido que cancelar.

representante Andrés Forero Comisión Séptima de la Cámara de Representantes audiencia pública sobre la reforma a la salud Bogota mayo 16 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Qué opina de los diez artículos que se aprobaron en el debate de la reforma a la salud este martes?

A.F.: Todavía no llegamos a los artículos más polémicos pero obviamente sentimos que es una reforma inconveniente, algunas de las cosas que se aprobaron el día de hoy, por ejemplo, el tema de la agilización de trámites en el Invima se podría dar sin necesidad de un proyecto de ley, falta voluntad política que no ha tenido Gobierno que ni siquiera ha sido capaz después de un año y tres meses de nombrar en propiedad a un director en esa entidad.

SEMANA: ¿Cuándo se espera que continúe el debate de la reforma a la salud?

A.F.: En teoría está citado para mañana, pero nosotros lo que sostenemos es que no se puede seguir tramitando el proyecto de ley el día de mañana toda vez que el anuncio de ese proyecto fue irregular.

SEMANA: Usted también denunció que supuestamente algunos miembros del Gobierno habrían incidido en la votación, ¿qué fue lo que vio?