“Hoy esperamos noticias”: Juan Daniel Oviedo está expectante por decisión del CNE sobre su candidatura; agradeció apoyos

Luego de conocerse la demanda, Oviedo se pronunció sobre ese arrendamiento y dijo que no está inhabilitado. “En relación con la información que da cuenta de la existencia de un contrato de arrendamiento de una oficina de 80 metros cuadrados, usada para archivo, por valor de tres millones ochocientos mil pesos mensuales, suscrito entre Juan Daniel Oviedo y el Fondo Nacional de Garantías, nos permitimos aclarar a la opinión pública que el mencionado contrato se rige por normas de contratación especiales, las cuales, según el concepto de abogados consultados sobre el particular, no comprenden ningún tipo de inhabilidad para la realización de la campaña a la Alcaldía Mayor de Bogotá”, dijeron a través de un documento.