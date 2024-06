Excanciller Leyva sale en defensa de Petro y asegura que no buscará la reelección: “Él dijo que no estaba interesado”

Sobre este tema se refirió precisamente el exministro de Relaciones Exteriores, quien salió en defensa del mandatario colombiano y descartó que quiera quedarse en el poder a través de la constituyente. “ No he pensado en eso ni acompañaría esa idea ”, resaltó Leyva.

Álvaro Leyva contraataca y defiende la Constituyente de Petro. “Santos no leyó lo que firmó”. Revela secretos del acuerdo con las Farc

En esa misma línea, manifestó que hay que acompañar lo que dijo el presidente Gustavo Petro, quien ha insistido, una y otra vez, que no está buscando la reelección presidencial. “ A la gente hay que creerle. Y él dijo que no estaba interesado en la reelección ”, dijo.

Cabe recordar que el jefe de Estado, a través de su cuenta personal de X, dijo esta semana, de manera categórica, que no le interesa la reelección y lanzó una pulla señalando que algunos “sí se aprovecharon de ella, convocaron a la guerra y a la paz, y ahora proponen golpes de estado”.

“A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz, ahora proponen golpes de Estado. La razón es una: incumplieron. No sabían lo que firmaron”, posteó Petro.