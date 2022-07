Humberto De la Calle pide rebaja inmediata de los sueldos de los congresistas: “2026 es demasiado lejos”

No creen que esto ya paso en 2018? Lean esto: “36 de los 38 miembros de la Comisión 1a se declararon impedidos” y hundieron la rebaja salarial.

He intentado por todo lado. Pago por sesión, rebaja de gastos de representación y nada. No queremos fallar. No habrá otra oportunidad. pic.twitter.com/DljiwFUIBJ