Humberto de la Calle se opone a propuesta para reincorporar disidencias de Farc al Acuerdo de Paz

Sin duda, Humberto de la Calle es la persona que mejor conoce lo pactado entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.

De la Calle fue el jefe de la delegación del Gobierno y conoce a fondo todas las páginas que se escribieron durante años en La Habana, Cuba, y que forman parte de ese Acuerdo de Paz que se firmó en el Teatro Colón de Bogotá.

Por esa razón, no hay alguien con más autoridad que él para hablar del tema y los beneficios que perdieron quienes decidieron irse para las disidencias.

Hace unas semanas, el senador Iván Cepeda reveló en SEMANA que se estaba contemplando la idea de que existiera una especie de perdón para quienes volvieron a las armas, bajo la premisa de que lo hicieron porque no se implementó lo pactado.

Sin embargo, para De la Calle esa no es una figura viable porque los que formaron parte del Acuerdo de Paz conocieron a fondo los alcances y las consecuencias que traería el abandono del tránsito a la legalidad.

“A mí esa idea no me parece razonable, no me suena. Tuvieron años de discusión, firmaron, comprometieron su nombre, su movimiento y se traicionaron a sí mismos”, dijo el exjefe negociador.

Aclaró que esperará a que la propuesta llegue al Congreso para conocerla a fondo aunque en principio manifestó que el camino no es reincorporarlos al Acuerdo de Paz.

“Lo que sigue es un proceso de sometimiento pero no de negociación, me parece que se venció la oportunidad para ellos”.

Dicha propuesta ha generado todo tipo de reacciones y se desconoce si el presidente electo Gustavo Petro está de acuerdo o no.

La propuesta de Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda, quien desde el 20 de julio asumirá la curul en representación del Pacto Histórico, lanzó una propuesta que seguramente generará todo tipo de reacciones.

El legislador le explicó a SEMANA que una de las prioridades del presidente electo Gustavo Petro será la de lograr una “paz total” en Colombia, por lo que a título personal propuso que los disidentes tengan una segunda oportunidad.

“Creo que podría servir para que las disidencias que surgieron por la no implementación del acuerdo, se reincorporen al Acuerdo de Paz y de esa manera se desactivarían las disidencias de Farc”, dijo Cepeda.

iván cepeda Senador - Foto: Juan carlos sierra

A juicio del legislador, las disidencias se crearon y se fortalecieron por la lentitud en la implementación del Acuerdo de Paz y, por eso, es viable reincorporar a estas personas al tránsito a la legalidad. “Con relación al Acuerdo de Paz donde hay aspectos pendientes por implementar, el Gobierno tendrá una política eficaz para terminar con ese proceso. Por ejemplo la reforma agraria, la reforma política y aspectos de política del narcotráfico”, dijo.

Todavía no está claro si esta propuesta de Iván Cepeda sería apoyada por Gustavo Petro, ya que el tratamiento que le ha dado el Estado colombiano a las disidencias es el mismo de los grupos armados organizados residuales y son considerados delincuentes y narcotraficantes.

Además, muchos de los que estuvieron en el proceso de paz y se fueron a seguir delinquiendo, alcanzaron a recibir beneficios del Acuerdo de Paz, pero tomaron la decisión voluntaria de continuar en la ilegalidad.

“Hemos dicho que haremos una paz total, no es asunto de lenguaje es que queremos que el país viva en paz. Por eso se trabajará en distintos frentes. Gustavo Petro lo ha dicho, la paz será fundamental para el Gobierno y será en el que se buscará resolver los problemas de violencia en el país”, reiteró Cepeda.

En total, hay más de 16 líderes de las disidencias que están en constantes enfrentamientos por control territorial y rutas del narcotráfico, por lo que se desconoce si Iván Márquez, solo por nombrar alguno, tenga interés en dejar de delinquir.

No está claro cómo sería el tratamiento para los disidentes, en caso de que se aplique esta medida, por los delitos cometidos después de la firma del Acuerdo de Paz y si entrarían a la Jurisdicción Especial para la Paz. En todo caso, el tema se está trabajando y la propuesta sería presentada en los próximos días.

Cepeda fue claro en que para los grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo solo cabría una política de sometimiento a la justicia y se descarta totalmente una negociación con este tipo de grupos criminales.