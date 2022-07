“Imagino que prontamente el gobierno retomará contactos con el ELN para reanudar negociaciones”: monseñor Fabio Henao

SEMANA: Monseñor, usted no ha hablado del encuentro con el Ministro de Relaciones Internacionales Álvaro Leyva, ¿cómo le fue?

H.H.: Fue una reunión muy cordial, en ella, de manera clara y sincera, se hablaron de las perspectivas del Gobierno Nacional como de la posición de la Iglesia frente a las posibles negociaciones. Para la Iglesia fue muy importante este encuentro para hablar sobre la construcción de paz y el enfoque en la reconciliación. El doctor Leyva, sin entrar en detalles técnicos, nos explicó cuál era la voluntad del gobierno de avanzar en lo que han denominado la paz total.

SEMANA: Precisamente, frente a la paz total, ¿qué le dijo Álvaro Leyva? ¿Ya frente al ELN hay un preámbulo, alguna exploración?

H.H.: Del ELN se dijo que se iba a dar continuidad a las negociaciones de hace cuatro años y que no se iba a iniciar un proceso nuevo sino que se le dará continuidad al que se había empezado. No se explicó más detalles del punto en el que está el asunto, pero se dijo que se continuará con los pasos que se dieron en las negociaciones que ya se iniciaron.

SEMANA: Frente a un eventual diálogo con otros grupos armados, ¿qué se informó?

H.H.: Se habló que habría que buscar mecanismos específicos para cada uno, pero se dejó claro que se requiere de unos mecanismos legales propios y no se habló propiamente de una negociación política. Nos dijeron que se haría una búsqueda con los mecanismos que respondieran a la identidad y caracterización de cada uno de estos sectores.

SEMANA: ¿El gobierno ya avanzó en exploraciones con el ELN? Le informaron sobre el tema.

H.H.: No, no se abordó, era más bien intercambio de visiones sobre lo que es construcción de paz, la reconciliación y demás, pero sin entrar en esos detalles.

Los obispos Presidente, Vicepresidente y Secretario General de la Conferencia Episcopal y Monseñor Henao Relaciones Iglesia-Estado, nos reunimos ayer sábado a propósito de la invitación que el Presidente @petrogustavo le hiciera a la iglesia a vincularse a la paz total. pic.twitter.com/lsIJaaD8a7 — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) July 24, 2022

SEMANA: ¿Qué papel jugará la Iglesia Católica frente a una eventual negociación de paz entre el gobierno Petro y el ELN?

H.H.: No está definido, el esquema es el mismo, depende de cuál es el tipo de diálogo. Aquí, creo, no se puede aplicar la palabra negociación en general. Habría que definir qué tipo de diálogo se adelantará con cada uno de estos actores y allí se definiría el aporte o el papel de la Iglesia. No se avanzó en eso. Nosotros insistimos que la Iglesia seguirá en los territorios, acompañando a las víctimas, trabajando muy cerca con las comunidades, buscando el alivio de las situaciones humanitarias que se viven allí.

SEMANA: ¿Cuáles son los pasos a seguir para que exista diálogo entre el ELN y el gobierno?

H.H.: Yo creo que, seguramente, ahora se van a dar acercamientos, pero hay que mirar el marco legal. La Ley de Orden Público, creo, deberá ser renovada. Esos pasos se van a dar, yo me imagino que prontamente el gobierno retomará contactos con el ELN para reanudar negociaciones. Me imagino que el paso será establecer los contactos para avanzar en una posible negociación.

SEMANA: ¿Usted qué le pediría al ELN?

H.H.: Nos parece muy bien que se de una nueva oportunidad al diálogo. La vida humana tiene que ser central y la columna vertebral.

SEMANA: Por último, ¿usted ve viable un cese al fuego bilateral con el ELN?

H.H.: Los ceses al fuego tienen que ver con las condiciones en los territorios y la capacidad que hay de comprometer a todo un sector armado. Las condiciones territoriales son las que señalan hasta qué punto es viable o no un cese al fuego con la presencia de otros actores.

SEMANA: ¿Cuándo se volverán a encontrar con el Gobierno?

H.H.: Quedamos en que volverán a realizarse más reuniones, no se dijo cuándo, recordemos que la Conferencia Episcopal ha tenido siempre relaciones y reuniones con los distintos gobiernos. Por ejemplo, con el gobierno de Iván Duque fueron muchas las reuniones que se tuvieron.