Impactante: Contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, aseguró que en 10 meses han encontrado un presunto daño patrimonial por casi 500.000 millones de pesos en Ocad Paz y regalías

El contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, habló con SEMANA sobre los hallazgos que tiene tras 10 meses de investigación sobre los dineros de los Ocad Paz y las regalías. Hay máxima alerta por posibles hechos de corrupción en distintas regiones del país porque los recursos no estarían llegando a las víctimas y los más necesitados.

SEMANA: ¿Seguirá en el cargo hasta que se tome una decisión de fondo sobre el próximo contralor?

CARLOS MARIO ZULUAGA (C.M.Z.): El Consejo de Estado la semana pasada se pronunció en relación a la demanda de nulidad que se presentó al acto administrativo y determinó que si bien es cierto que inicialmente consideraban que no se debía expedir o no era necesario el acto administrativo, por mandato de la ley me correspondía asumir las funciones de contralor mientras se resuelve o se surte el cargo del contralor por existir hoy una bacante absoluta.

Zuluaga dio cifras de los hallazgos que han hecho en los últimos meses. Bogotá, Agosto 3 de 2023. Foto: Heidy León- Revista Semana. | Foto: Heidy León

SEMANA: ¿Qué han encontrado en las auditorías que han hecho sobre los Ocad Paz?

C.M.Z.: Quiero arrancar por lo macro. La Contraloría hace 10 años en promedio ha acumulado procesos de responsabilidad fiscal por el orden de 1,5 billones de pesos de regalías. Ese es el total de lo que la Contraloría ha logrado llevar a procesos de responsabilidad fiscal en en tres periodos de contralor del doctor Felipe Córdoba, el doctor Maya y la doctora Sandra Morelli. En 10 meses que llevamos en la gestión de la Contraloría, que estamos incluyendo recursos del Ocad Paz, hemos cerrado la auditoria parcialmente del primer semestre y llevamos hallazgos fiscales por el orden de los 225.000 millones de pesos, que están indicando que existe una irregularidad en algunos proyectos ejecutados en el territorio nacional.

Adicionalmente, en estos 10 meses también hemos aperturado procesos de responsabilidad fiscal por el orden de los 220.000 millones de pesos. Entonces si sumamos los 222.000 millones de pesos en hallazgos fiscales de este primer semestre y los 225.000 millones que están en procesos de responsabilidad fiscal aperturados, estamos hablando que en estos 10 meses la Contraloría está estableciendo un presunto daño patrimonial por el orden casi de los 500.000 millones de pesos. Eso significa que solamente en el primer semestre lo que estamos haciendo en regalías y en Ocad representa casi el 35 % de los recursos que en total ha hecho la Contraloría en 12 años. Específicamente con el Ocad Paz tenemos hallazgos fiscales que suman 111.000 millones de pesos, que son proyectos que está hoy demostrado por la Contraloría que no se ejecutaron, que desembolsaron los recursos, que no coincide el avance técnico o que las obras están abandonadas o simplemente que giraron los anticipos y la obra no ha iniciado.

Estos 111.000 millones de pesos que están dentro del Ocad Paz, que son 227.000 que hablamos de regalías en total, están mostrando como indicador el resultado del primer semestre, pero esto en el segundo semestre va termina siendo una bomba mucho más grande en términos de investigación fiscal que adelanta la Contraloría en todos los proyectos. Queremos llegar al 100 % de todos los proyectos en todo el territorio nacional y esa es la meta que tenemos.

El contralor encargado entregó detalles de los hallazgos en Ocad Paz y regalías. Bogotá, Agosto 3 de 2023. Foto: Heidy León- Revista Semana. | Foto: Heidy León

SEMANA: ¿Cuáles son los departamentos más críticos en los que se han hallado estas irregularidades?

C.M.Z.: Eso es proporcional a los departamentos que tienen la concentración. Estamos auditando en total 4,5 billones de pesos, pero el Valle del Cauca, La Guajira y el César reúnen un promedio de 1,2 billones de pesos del total de los recursos de regalías. En San José del Guaviare encontramos las plantas potabilizadoras de agua, proyectos de energía fotovoltaica que no están funcionando, eran más de 80 que tenían que hacer en promedio y no hay ni 8 funcionando. Entonces aquí tenemos en todos los departamentos casi proyectos emblemáticos que no se ejecutaron, que no se hicieron las inversiones.

SEMANA: ¿Qué cifras tiene de estos departamentos de presuntas irregularidades?

C.M.Z.: Hemos revisado en todos los departamentos, por ejemplo, hay unos donde apenas revisamos dos proyectos como Amazonas que suman 19.000 millones de pesos, pero hay otros como Cesar que que verificamos recursos por el orden de 321.000 millones de pesos. O La Guajira que son 398.000 millones de pesos o en Valle del Cauca 445.000 millones de pesos. Es decir, ya uno ve que hay unos departamentos que tienen no solo una concentración de los recursos, sino también una concentración de los riesgos y en estos departamentos encontramos proyectos que no funcionan. Como en Arauca, por ejemplo, un proyecto productivo de desarrollo a escala mayor de producción de naranjas y el proyecto no está funcionando, no se hizo, entonces es un proyecto que también es un proyecto fracasado, que no prestó su fin, que se gastaron los recursos y que hoy no está demostrado que se hizo las inversiones de manera correcta.

Zuluaga dice que levantarán velo corporativo de empresas investigadas para determinar responsabilidades. Bogotá, Agosto 3 de 2023. Foto: Heidy León- Revista Semana. | Foto: Heidy León

SEMANA: ¿A dónde se están yendo esos dineros?

C.M.Z.: Ahora viene una etapa interesante y es que estos hallazgos, por ejemplo de regalías, que son los 227.000 y los del Ocad Paz que son 111.000 millones de pesos, se trasladan a la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías y en esta unidad ellos tienen ahora la obligación, pero también la oportunidad de hacer algo que en diciembre se decretó aquí en la Contraloría y fue el uso de una competencia que el Estatuto Anticorrupción le otorgó al ente de control y es poder hacer levantamiento del velo corporativo que nos permite hacer uso de la herramienta e ir a la contabilidad de la empresa reportada, mirar sus transacciones y saber cómo movieron los recursos. Podríamos eventualmente identificar dónde y a quiénes les giraron recursos que eran del Ocad de Paz que seguramente no fueron al proyecto y fueron a otro lugar. Eso lo vamos a hacer con el uso de esta herramienta y esto va a ser casi que uno de los hechos que más va a impactar el ejercicio de identificar cómo se movieron los recursos del Ocad Paz.

SEMANA: ¿Lo pactado en el acuerdo de paz de La Habana con las Farc no se está cumpliendo, en el sentido de que no se le está respondiendo a las víctimas de los Ocad Paz?

C.M.Z.: Evidentemente, si estos proyectos no lograron tener todo el impacto que debían, no se ejecutaron, seguramente las comunidades con las cuales se pensaban beneficiar hoy deben tener un grado de decepción en conformidad que hace también que la insatisfacción se constituyan unos incrementos de desconfianza con lo que es el Estado.

SEMANA: ¿Qué responsabilidad tendría el Gobierno nacional en todo esto?