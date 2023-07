¿Viene una cuarta crisis por el precio del café?; las razones por las que se calienta el ambiente en el sector

Los números alrededor del café no suenan bien y las preocupaciones rondan. Los productores han visto la caída en picada del precio interno del grano, el cual llegó a 2.445.000 pesos por carga el 5 de octubre de 2022 y ahora está en 1.295.000 pesos.

Productor importando

Voceros del gremio aseguraron que los involucrados en el escándalo se habían dejado meter un gol, pero el columnista Aurelio Suárez señala que “esa maniobra incurre en detrimento, y el gerente Bahamón debe ir a denunciar a la Fiscalía y a la Contraloría… Es delito, no error”.

Otras voces, entre tanto, sacaron a relucir el hecho de que la importación no es mala. Por el contrario, es necesaria, pues el caficultor obtiene mayor rentabilidad al exportar , y en el mercado interno no pagan por la calidad del café suave.

Complejidades

Y no se puede dejar de mencionar a Cenicafé, el centro de investigación de la Federación, sin el cual Colombia no tendría estrategias para enfrentar las plagas en los cultivos, la innovación, con variedades de café más rentables, y no se estaría avanzando en estrategias de recolección, uno de los eslabones de la producción que produce altos costos para el sector.