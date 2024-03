Ingrid Betancourt dice que Petro se atrincheró y nombró a Gustavo Bolívar en el DPS pensando en las elecciones del 2026: “Está escogiendo a sus amigos de rumba”

SEMANA: ¿Cómo le han parecido los nombramientos recientes de Gustavo Petro?

INGRID BETANCOURT (I. B.): Independientemente de la capacidad de cada cual de hacer una labor, que depende de su experiencia y calificaciones, lo que llama la atención es que Gustavo Petro ha cerrado el círculo de las personas con las cuales tiene contacto. Es como si se estuviera encogiendo. Para mí eso es una demostración de miedo. Creo que hay miedo, hay una sensación de vulnerabilidad, una paranoia de pensar que lo están persiguiendo.

También creo que dice, ‘bueno, voy a nombrar gente que buenas o malas son las personas con las que puedo contar’; es decir, la lealtad por encima de todo. Eso es muy complicado para el manejo de un país. Él está pensando en él y no en Colombia, en defenderse. Se metió en una situación bien delicada, aceptando apoyos ilegales que tienen a su hijo enjuiciado y a sus colaboradores en condiciones muy precarias. Cuando Petro se retrae, se encoge y nombra solamente a las personas con las que ha tenido una cercanía muy grande, esto denota una inseguridad muy fuerte y pone en riesgo el futuro del país. Es lo que veo.

Toda una política de salvación propia y no de revisar lo que está sucediendo en Colombia: tenemos una ejecución presupuestal que nunca había sido tan baja, una economía estancada, una inseguridad disparada. Y, en vez de buscar a personas técnicas, capaces, que puedan sacar el país adelante, sólo busca cómo salvar su pellejo.

SEMANA: Usted dice que Petro tiene miedo y que, por eso, se radicaliza y renueva a su gabinete con gente más radical, ¿qué relación tiene una cosa con la otra?

I. B.: Yo creo que él tiene miedo de la consecuencia de sus actos, está viendo que la sociedad colombiana está observando todo lo que él pretendía tapar. Y que muchas personas que lo apoyaron en la campaña se han dado cuenta de que no ha habido ningún cambio, él está haciendo lo mismo que los presidentes anteriores y por lo que se les criticó. Uno, por ejemplo, oye cosas como: por qué van a criticar a Francia Márquez por utilizar el helicóptero si todos lo hacían antes. O a Verónica Alcocer por tener un séquito de maquilladores y peluqueros cuando eso lo hacían antes. Es que se critica porque lo que Gustavo Petro propuso en su campaña presidencial fue un cambio.

Ingrid Betancourt habló de Gustavo Petro y Verónica Alcocer. | Foto: SEMANA / Presidencia

SEMANA: ¿Cómo le pareció el nombramiento de Gustavo Bolívar en el DPS?

I. B.: He oído todos los comentarios, uno puede hacer muchas especulaciones, que si tiene o no las calificaciones, que si tiene coherencia haberse retirado del Senado porque no le pagaban un dinero suficiente para irse a una agencia donde le van a pagar la mitad de sueldo. No quiero entrar en esas polémicas porque hay que partir de la base de que él tendrá que demostrar que es un hombre honesto y que no robará.

Más allá de eso, me llama la atención la escogencia. ¿Por qué Gustavo Petro está mirando a personas de un círculo muy restringido? Es que el país es grande, en Colombia hay muchísima gente buena, especializada en el exterior, que ha trabajado muchos años formándose para servirle al país y que tienen la capacidad de traer soluciones novedosas. Para mí, la razón de ser de esa selección es que detrás está toda una estrategia política que tiene dos objetivos: ampararse de las consecuencias judiciales que se tomaron en la campaña y el Gobierno. Dos, montar una posible estrategia de utilización de los recursos públicos, de destinación social, para garantizar que se logre una gran maquinaria, estrategia de compra de votos y movilización popular para ganar las elecciones de 2026.

SEMANA: ¿Cree que Petro está haciendo estos movimientos en su gabinete pensando en las presidenciales de 2026?

I. B.: Total. No me cabe la menor duda. Como él sabe que le está yendo muy mal y que ha perdido la credibilidad, tiene dos maneras de ganar las elecciones: con mucha plata o con mucho fraude.

Ingrid Betancourt y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: Juan Carlos Sierra/ Foto 2: Guillermo Torres

SEMANA: ¿Cree que Petro quiere seguir en el poder después de 2026 o poner un sustituto?

I. B.: Él tiene dos posibilidades: se prolonga en el poder él nominalmente. Aunque la Constitución no lo deja, tendría que hacer un cambio constitucional y no tendría tiempo para hacerlo. Entonces, tiene que poner a alguien de sus entrañas, a alguien que le cuide la espalda y no le desbarate lo que él va a hacer en estos años. Petro se está atrincherando.

SEMANA: Si usted fuera Petro, ¿a qué figura de la izquierda ficharía como sucesor?

I. B.: El problema es que él, realmente, sabe que no hay. Él hubiera querido poner a Gustavo Bolívar, y de pronto quiere manejarlo ahora poniéndolo en una situación de exposición que el DPS, el centro de la política social, para que se pueda lucir y pueda aspirar. Hay muchos indios y pocos caciques en esos grupos del Pacto Histórico. Está Roy Barreras, pero es una persona muy cuestionada y los colombianos le aceptaron a Petro aliarse con él, pero no lo eligieron por todo el historial de corrupción. Y el hecho de que él es un hombre que se ha cambiado 80 veces de camiseta. Francia Márquez, por su parte, no da la talla. Ella, como Petro, se pegó una gran quemada, debió utilizar su tiempo para servirle a su gente y ha dedicado el tiempo a servirse así misma. Lo de vivir sabroso fue para ella y el país lo tiene claro. Verónica Alcocer es una persona que ha quedado muy cuestionada por las salidas en falso. Tienen que buscar a alguien que recoja las banderas de Petro y, en realidad, no hay muchos.

Gustavo Bolívar cuando fue candidato a la Alcaldía de Bogotá. | Foto: esteban vega la-rotta

SEMANA: ¿Cree que Petro esté queriendo darle oxígeno a Gustavo Bolívar para 2026?

I. B.: Sí, yo creo.

SEMANA: ¿Esa designación de Gustavo Bolívar en el DPS cómo la lee? ¿Qué mensaje se les envía a los jóvenes académicos colombianos?