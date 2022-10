Ingrid Betancourt: La mayoría en Verde Oxígeno está convencida de que hubo fraude en las presidenciales; aparecieron 3 millones de votos de la nada

La excandidata presidencial dijo que su partido sigue haciendo sumas y restas, y no le dan las cifras para que Gustavo Petro hubiera ganado la presidencia. “¿Dónde estaban esos tres millones de electores en la primera vuelta presidencial?”, interrogó.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt aterrizó este fin de semana en Colombia tras dos meses de vacaciones en Europa y ya empezó a generar polémica. Este jueves 27 de octubre aprovechó su presencia en el Congreso, donde opinó sobre la reforma política y el papel de la oposición, y puso en deuda nuevamente el triunfo en las urnas de Gustavo Petro el 19 de junio pasado.

Lo hizo, al recordar que los partidos políticos les pidieron al Gobierno y a la Registraduría que se contratara una auditoría que vigilara las elecciones. “Les recuerdo que de la noche a la mañana apareció un millón y medio de votos que nunca supimos de dónde salieron”, dijo.

Se refirió a las elecciones legislativas del 13 de marzo en las cuales el Pacto Histórico, la coalición de la izquierda, ganó 15 curules, pero días después, tras el reconteo de algunas mesas de votación, obtuvieron otros cuatro escaños.

“Quiero insistir mucho sobre ese punto. Yo, personalmente, creo que la mayoría de mi partido, no diré que todos, pero sí la mayoría, estamos convencidos de que hubo fraude electoral tanto en las elecciones de Congreso como en las presidenciales”, denunció.

Confesó sobre su partido Verde Oxígeno: “Todavía estamos haciendo las sumas y las restas, y no nos entra racionalmente la posibilidad de que entre la primera y la segunda vuelta hubieran aparecido tres millones de votos. ¿Cómo así?, ¿dónde estaban esos ciudadanos en la primera vuelta presidencial?, ¿durmiendo?, ¿qué fue lo que pasó entre la primera y la segunda vuelta? Simplemente, aparecieron tres millones de votantes de la nada”, interrogó.

Lo ocurrido, añadió la colombo-francesa, es “excesivamente preocupante”, aseveró. “La única manera que nosotros tenemos de enfrentar este tipo de situaciones no es creando un comité de seguimiento que no existe y es un saludo a la bandera, sino estableciendo un comité de control que nos permita a todos los partidos tener garantías electorales. Eso me parece muy importante en la historia del país”.

En su intervención, la exsecuestrada dijo que en la reforma política se necesita algo similar a un consejo de la oposición.

“Como oposición necesitamos garantías y no las hay. Por ejemplo: que las decisiones que se tomen en el Consejo Nacional Electoral no sean un castigo político. Miren: al partido Verde Oxígeno le entregaron la personería jurídica el 1 de diciembre de 2021. Cuando pedimos que se nos dieran los recursos de financiación estatal para hacer campaña a presidencial, nos sacaron una lista de requisitos que teníamos que entregar y eran casi imposibles: pólizas, seguros. La excusa era porque teníamos que presentar la lista de elegidos en 2018, cuando no existíamos”, informó.

Concluyó que la oposición necesita un organismo que defienda los derechos y vele porque las garantías no queden simplemente en normas vacías e inaplicables.

Ingrid Betancourt llegó al país para empezar a estructurar su partido político y diseñar una estrategia electoral clara que le permita ganar espacios en las elecciones regionales de octubre del 2023. Mientras tanto, según ha anticipado, continuará con su control político al gobierno de Gustavo Petro.