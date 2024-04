Interventor de Nueva EPS dice que está “preocupado” por la situación de la entidad. “No puede fracasar”

El médico Rincón aseguró que la “Nueva EPS no puede fracasar. Yo tengo una tarea que cumplir. Mi objetivo es que la Nueva EPS le dé tranquilidad al país” y reconoció que sí hay aspectos por mejorar en la gestión de esa entidad.

“Si estuviera bien, no hubiera sido intervenida. Entonces, no está bien. Estamos emproblemados, recibimos 60 mil tutelas al año, más de 500 mil quejas anuales. Nosotros hemos normalizado como país lo anormal: la tutela y las quejas”, puntos que espera resolver su administración.

El agente interventor opinó que “los sistemas de salud del mundo fueron creados para garantizar la mayor salud del mundo a sus usuarios, no para hacer transacciones comerciales , tener facturaciones y glosas, en lo que ellas son expertas. Pareciera que fuera un sistema financiero”.

La postura de Rincón es que quienes invierten recursos en las EPS son los mismos usuarios que están afiliados al sistema, por lo que ve necesario priorizar sus peticiones: “Quienes invierten en nosotros cada mes son los afiliados que nos autorizan al Gobierno, que a nombre de ellos tiene su dinero. Si yo tengo afiliados que no autorizan, pues no tengo dinero. Quien invierte en la EPS no es la gente que presta servicios, tampoco la industria farmacéutica”.