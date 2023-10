Iván Duque dejó en la lona a Gustavo Petro con este tuit; le hace lista macabra de los crímenes del M-19 y lo reprende por antisemita

El expresidente Iván Duque cuestionó duramente este lunes festivo al presidente Gustavo Petro, en medio de la crisis diplomática que estalló entre Colombia e Israel. Sin mencionarlo, pero en una clara referencia directa, Duque sostuvo en su cuenta en X (antes Twitter): “Hicieron parte del grupo que asesinó a José Raquel Mercado, masacró civiles en Tacueyó, quemó magistrados en el Palacio de Justicia y nombran criminales de lesa humanidad como ‘gestores de paz’. Aplauden a Fidel Castro, llaman al pueblo judío ‘nazis’, afirman que Hamás fue creado por el Mossad, no condenan el terrorismo de Hamás, son aliados de la dictadura de Maduro y dicen ‘que Ucrania ni que ocho cuartos’, en medio de un genocidio por parte de Rusia. Ahora quieren posar de pacifistas atacando de manera antisemita a un pueblo víctima del terrorismo”.

Atención: estalla crisis entre Colombia e Israel. “Si hay que suspender las relaciones exteriores, las suspendemos. No apoyamos genocidios”, anuncia Gustavo Petro

Hasta la fecha, el presidente Petro no ha condenado el ataque terrorista de Hamás y, por el contrario, ha arremetido contra Israel con mensajes antisemitas que han ofendido al pueblo judío.

Ante eso, la respuesta de Petro fue una amenaza de ruptura de las relaciones entre ambos países. En su cuenta en X, afirmó: “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran Guerra del Chaco. Ni los Yair Klein ni los Raifal Eithan podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo”.