Iván Duque y el expresidente Mauricio Macri analizaron las elecciones presidenciales de Argentina el próximo domingo: “¿Por qué Milei representa el cambio real?”

Dijo que uno puede esperar con Milei un país que deje de priorizar su relación con Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba, “todos esos países no democráticos en esta región que, lamentablemente, han crecido en números en las últimas décadas porque se da cuenta de que por ahí no hay posibilidades de inversiones cruzadas, de crecimiento de nuestro empleo a partir de exportarles. Creo que con Milei volveremos a conectarnos con el mundo que, realmente, puede aportarle a Argentina”, resaltó.

Iván Duque preguntó si el populismo tenía en riesgo a América Latina y el líder argentino no dudó en responder “que se necesitan muchas ‘armas’ para derrotar el populismo porque nos ha demostrado que es muy hábil. Donde hay ahorro para despilfarrar, el populismo puede generar empatía durante mucho tiempo. “Hasta que nos enteramos que nos hundimos, es muy simpático que nos den todo gratis. La principal ‘arma’ que tenemos es la educación, tenemos que lograr recuperar nuestros sistemas educativos que el populismo ha infiltrado llevando esta idea de relativismo moral, de la no meritocracia, no evaluación, no mejora, ahí tenemos una batalla crucial, absolutamente fundamental”.