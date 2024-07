Ivan Name se va de frente contra Petro, la constituyente y el fast track en su último discurso como presidente del Senado

“Dije que no iba a pesar una soga en el cuello del presidencialismo y así lo he cumplido”, agregó el senador Name en medio de su discurso en la instalación de la tercera legislatura del Congreso.

Asimismo, aseguró que la “guerra” en Colombia no cambiará si no se modifica el modelo centralista y le dijo al “Gobierno que tuvo todas las garantías para su agenda legislativa”, una aseveración que despertó reacciones entre el Congreso, reunido en pleno.

“No puedo dejar despedir esta dignididad sin decir que no estoy de acuerdo con mecanismos de tránsito legislativo abreviado como es el fast track. El país no puede darse el lujo de tener un Congreso que no debata, que no discuta y que no delibere”, afirmó