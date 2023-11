Jorge Enrique Robledo confiesa que está endeudado en 350 millones tras su campaña a la Alcaldía de Bogotá: “No tengo esos recursos, la idea es pasar el sombrero”

SEMANA: ¿Cómo están las cuentas de su campaña a la Alcaldía de Bogotá? ¿Qué quedó pendiente?

JORGE ENRIQUE ROBLEDO (J. R.): El problema en el que estoy o en el que estamos es que yo hice un crédito personal con un banco para financiar la campaña con la idea de recuperar esos recursos económicos con la reposición de votos, pero como los votos no alcanzaron, no hubo reposición y entonces tengo que cumplir con ese compromiso. Lo cierto es que esos recursos no los tengo porque yo soy una persona que nunca ha estado en el mundo de los negocios. A duras penas he conseguido con qué vivir.

SEMANA: Son 350 millones de pesos, ¿cómo contempla pagarlos?

J. R.: La idea en la que estamos trabajando y que creo que vamos a desarrollar es pasar el sombrero y aspirar a que la solidaridad ciudadana nos ayude a resolver ese problema. En todo caso, al banco le vamos a cumplir.

SEMANA: ¿Su partido no lo apoya?

J. R.: El compromiso es personal, el partido, estoy seguro, ayuda a pasar el sombrero, esa es una cosa que está conversada con ellos. Estamos todos comprometidos con eso, no estoy abandonado, lo que pasa es que la deuda sí es personal, está firmado el contrato con el banco, pero la idea es que este no sea un esfuerzo personal, sino de la organización porque, efectivamente, este fue un crédito que se hizo para el beneficio de la campaña.

Jorge Enrique Robledo, candidato a la Alcaldía de Bogotá. | Foto: Semana.

SEMANA: ¿Valió la pena?

J. R.: Sí, Dignidad y yo estamos convencidos de que hicimos lo que había que hacer, ese era nuestro deber, hay luchas que se deben dar. No teníamos una alternativa distinta que hacer lo que hicimos. Las cuentas no nos dieron, pero bueno, ese era el deber (…). Hay una cosa que me tiene muy satisfecho, no se imaginan la cantidad de cariño y respeto que sentí durante toda la campaña en la calle, en todas partes. Puede que no voten por mí, pero hay mucho respeto y trato cordial. Es muy satisfactorio ver cuánto respaldo siento en la calle, así los votos no hayan aparecido.

SEMANA: ¿Qué pudo pasar? Usted es un político con muy buena imagen, reconocido por sus profundos debates en el Congreso, un exsenador que fue visible durante muchos años…

J. R.: Los contendores tenían unos recorridos muy largos. Recordemos que Carlos Fernando Galán había sacado un millón de votos en la elección pasada, estábamos compitiendo con fuerzas importantes, la del petrismo es importante, pero pienso que hubo una cosa que nos descuadró las cuentas: cómo se volvió de poderoso el voto útil, la votación se convirtió en antipetrista, donde la única consideración que contó fue esa, ese interés de muchas personas en Bogotá de que ganara en primera vuelta quien impidiera que Bolívar pasara a la segunda. Eso hizo que mucha gente que quiso votar por mí apelara al sentido práctico. Cuando el voto útil se mueve duro, las cosas se complican bastante.

Jorge Robledo y Gustavo Bolívar. | Foto: Revista Semana

SEMANA: ¿Se sorprendió con la votación de Gustavo Bolívar?

J. R.: No, no me sorprendió porque, realmente, la resistencia a Gustavo Petro es muy alta en el país y está creciendo. No me sorprendió lo que pasó. Más me sorprendió que hubiera tanto temor y hubiera sido tan fuerte el voto útil porque en un análisis de cabeza fría era evidente que Gustavo Bolívar no tenía ninguna posibilidad de ganar la Alcaldía. Cualquiera que hubiera pasado a la segunda vuelta con él le hubiera ganado porque todos los demás se unirían en su contra. Los errores que ha cometido Gustavo Petro antes de ser presidente y los de ahora son muy grandes y crecientes. Eso tiene un costo en política.

SEMANA: ¿El Gobierno debe mirar con lupa estos resultados del 29 de octubre? ¿Cree que lo hará?

J. R.: Sería como obvio, pero es que la capacidad de Gustavo Petro para equivocarse o para insistir en visiones equivocadas de las cosas es realmente sorprendente. Es difícil encontrar a alguien que tenga una debilidad en este sentido más grande que la que él tiene. No lo veo con una capacidad de modificar sus conductas.

Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo | Foto: Tomada del Twitter @JERobledo

SEMANA: ¿Seguirá en política? ¿A qué se dedicará ahora?