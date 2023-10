“Nadie se vuelve rico con un salario de congresista”: Jorge Enrique Robledo

“ Yo me casé muy bien, pero no conseguí plata. Y no conseguí plata porque la decisión que tomé de vida en la política incluyó que mi vida no iba a ser volverme rico. No tenía ese interés . Y tomé una decisión que sigo sosteniendo y es que, en política, si yo tengo que escoger entre el interés personal y el interés común, escojo el interés común, así tenga que sacrificar intereses personales”, señaló.

“Una parte muy grande de la política se hace a punta de corrupción”

“Una parte muy grande de la política, no toda, se hace a punta de corrupción. O sea, si no es con mucha plata, no son capaces de elegirse. En cambio, en mi caso, todos mis votos son de opinión, y si no salgo elegido, pues no salgo y no me importa (...). En la política tradicional, si no es con plata, es muy difícil”, analizó.