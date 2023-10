“Fui de los primeros pelos largos en Bogotá”: Jorge Robledo reveló su faceta menos conocida y dijo que lo insultaban por su estilo

“Yo anduve de pelo largo como entre el 68 hasta final del 71. Yo fui de los primeros pelos largos que hubo en Bogotá y en Colombia ”, recordó Robledo. No obstante, confesó que lucir ese estilo no era fácil en aquella época.

“Esto tuvo que ver con la política. Al final del 71, tomo la decisión de dedicarme a la política y nos fuimos a hacer elecciones en marzo del 72. Con ese pelo no se podía ir a los barrios ”, dijo. Pues bien, como era de esperarse, su cambio de estilo no pasó desapercibido y motivó las risas de sus compañeros de universidad cuando lo vieron con el nuevo corte. “Así empecé yo mi lucha política, peluqueando”, comentó.

La curiosa historia del vestido que usó el día de su matrimonio

“Estábamos en la universidad, en Los Andes. Todos estábamos escasos de recursos y la ropa que teníamos era de combate. Yo llegué a la universidad muy bien vestido, pero luego todo se volvió blue jeans y esas cosas. Entonces, cuando llegó la hora del grado, pues yo no tenía con qué graduarme. Había un amigo que tenía un vestido muy elegante, y con ese vestido me gradué ”, relató el exsenador.

En tal virtud, confesó que asistió al grado de su universidad con un traje prestado, lo cual no resulta nada del otro mundo. Lo curioso fue que volvería a encontrarse con esa misma prenda en otro evento canónico de su vida.

“Un tiempo después, necesité un vestido para casarme y me casé con ese mismo. Me tocó volver a recurrir al amigo para que me prestara el vestido”, concluyó Jorge Enrique Robledo en el espacio de Vicky en Semana.