Juan Daniel Oviedo recopiló las peleas de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en el debate de SEMANA y pidió nuevamente “voltear la página”

“Usted también estuvo con Samuel Moreno y no lo fustigo. ¿Le parece correcto Samuel Moreno, Jorge? Samuel Moreno destruyó Bogotá. Y tú estuviste con Claudia López, lleno de cuota políticas. Eres el responsable del desastre de Claudia López. Es fácil lavarse las manos como ‘Poncio Pilato’” , le dijo puntualmente Lara a Robledo en el debate de SEMANA.

Acto seguido, Robledo le pidió a Lara que lo dejara hablar y fue enfático en decirle en voz alta: “respete la palabra, respete la palabra. Usted no tiene corona aquí, doctor Lara. Respete la palabra”.

Al final de las imágenes, aparece Juan Daniel Oviedo, con un tono tranquilo, pidiendo mesura a sus compañeros de competencia. “Una invitación a mis colegas candidatos a que nos centremos en las propuestas, tenemos que ser capaces de voltear la página”, propuso el ex director del Dane.

Oviedo ha sido claro en que no utilizará un tono combativo en la campaña a la Alcaldía y que no se desgastará o dedicará su tiempo en responder críticas de sus propios compañeros de contienda. Recordemos que Rodrigo Lara ha dicho que el estadístico es el candidato de Iván Duque y el Centro Democrático y otros han asegurado que él no conoce la ciudad.