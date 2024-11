Jota Pe Hernández reconoce sentir tristeza por los “humildes” a quienes “engañó” Francia Márquez: “También se olvidó que le tocó aguantar hambre”

“Hoy con pruebas, con cifras, con datos que ustedes mismos (Ministerio de la Igualdad) me entregaron luego de que un juez los obligó, le he demostrado que este Ministerio de la Igualdad ha sido la mayor decepción de este gobierno. Y hoy siento tristeza por los humildes habitantes de Suárez, Cauca, su tierra; los de Argelia, Chocó; por todos los humildes colombianos del territorio nacional a quienes usted engañó, se aprovechó de la condición humilde de esos colombianos para bautizarlos: los nadie, prometerles que reduciría la brecha de desigualdad y la única brecha de desigualdad que se redujo fue la suya”, manifestó el senador Hernández en medio del debate, mientras la vicepresidenta tomaba nota en una agenda y no lo miraba a los ojos.

“A mí lo que me duele es que teniendo como ayudar a los pobres, no lo hizo. Ni siquiera con los de su propio pueblo. No me preocupa que viva en una mansión de miles de millones, eso no me preocupa. Lo que me duele es que mientras hoy hay mucha gente a la que se le está cayendo el techo, usted tenía 31.500 millones del programa llamado Viviendas con dignidad y no los quiso invertir. Hoy, mientras usted en su casa, puede elegir entre agua caliente o fría, mucha gente no tiene una gota de agua y usted tenía más de 437.000 millones en el programa Agua es Vida”.