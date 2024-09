“Juan Manuel Santos está al mando del Gobierno Petro”: Gilberto Tobón habla del Nobel y dice que es “socio” del hoy presidente

El reconocido académico antioqueño, Gilberto Tobón, dijo en una entrevista del programa Nos cogió la noche que el expresidente Juan Manuel Santos es socio del hoy presidente Gustavo Petro. Además, le pidió al país que analizará las cuotas políticas que tiene el Nobel de paz al interior de la Casa de Nariño.

“Petro quiere crear un caos y gobernar en él. Y tiene un socio, esto es el petrosantismo, Juan Manuel Santos también está al mando de este gobierno, que no nos venga a decir que no, tiene al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y al canciller, Luis Gilberto Murillo. Y conociéndole la habilidad de Santos, seguramente va a tratar de hacer una negociación para él poner presidente en las elecciones del 2026. No es fácil porque el país está totalmente polarizado”, manifestó.

Tobón también afirmó que se anticiparon las elecciones presidenciales del 2026 “porque hay desespero en todas las clases sociales, no solo los empresarios, la clase media también está desesperada y el pueblo. Todos los sectores de la población están desesperados y no se sienten representados por Petro. Hay mucha desesperación y eso ha precipitado las candidaturas”.

Gilberto Tobón y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

El antioqueño también se refirió a algunos posibles precandidatos presidenciales, entre ellos, Mauricio Cárdenas, de quien dijo es un hombre cercano a Juan Manuel Santos. Igual ocurre- según él- con el expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry.

“José Manuel Restrepo fue ministro de Duque, no lo hizo mal, es un hombre decente, dirige una universidad prestigiosa, pero no creo que tenga un aparato político para moverse”, manifestó.

Sobre Alejandro Gaviria dijo que es inteligente, “pero esto no solo es opinión, si fuera por eso yo sería senador desde 2022, aunque saqué una votación muy grande. Sin aparato político y sin recursos, es difícil. Él es muy capaz, pero no creo que tenga el aparato para moverse con solidez”, opinó.

Gilberto Tobón, excandidato a la Alcaldía de Medellín. | Foto: SEMANA

Alejandro Gaviria, de acuerdo con Tobón, “estuvo en el Gobierno, en el infierno y salió a contar cómo era”.

Sobre Juan Daniel Oviedo también se expresó: “Tiene el valor de la sinceridad, salirse del closet no es tarea fácil y lo hizo, yo creo que a él le va mejor montando una peluquería para señoras clase siete que poniéndose a meterse en la política. Él no tiene el aparato. Pueda que tanga votos, pero a nivel nacional, no. Apuesto que no llega”.

Además, hizo un vaticinio: “A lo mejor ya no esté cuando esto ocurra, pero quien va a ser presidente de los Galán es el que hoy es alcalde, Carlos Fernando, porque Juan Manuel no es bueno para hacer política y lo ha demostrado. Quiero revelar una anécdota, él cuando vino a Medellín me ofreció ser candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo y no quise porque lo veía muy débil en la capital paisa. Es buena persona, decente, pero quien tiene la fuerza política es el hermano”.

Rodolfo Hernández. | Foto: Instagram rodolfoj.hernandez.o

En la entrevista, el antioqueño también reveló que 15 días antes de morirse, el ingeniero Rodolfo Hernández lo llamó a decirle que le entregaba las banderas de la Liga de Gobernantes Anticorrupción en Antioquia, pero él no aceptó. “Me llamó sorpresivamente, le agradecí, ni le dije que sí ni le respondí que no”, expresó.