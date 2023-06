Juan Manuel Santos le pidió al Congreso votar a favor de la regulación del cannabis de uso adulto

El expresidente de la República, Juan Manuel Santos, le pidió al Congreso de la República, avanzar con la aprobación del proyecto de ley que regula el cannabis de uso adulto en el país.

Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el exmandatario indicó que desde hace más de seis décadas se aprobó la Convención sobre las drogas y se declaró la guerra contra las mismas, pero siendo esto último un completo fracaso.

En ese orden de ideas, dijo: “Creo que es el momento para decirle a los congresistas colombianos que el próximo jueves, 15 de junio, voten positivamente en la regulación del cannabis. Llevamos demasiado tiempo sufriendo la prohibición, lo que ha generado más violencia y no ha sido capaz de controlar el consumo o controlar el tráfico”.

Colombia debe regular el cannabis de uso adulto para quitarle la renta a las mafias, mejorar la salud pública y crear empleo. El mundo se mueve en esa dirección. pic.twitter.com/mOECsD3xDo — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) June 14, 2023

Asimismo, señaló que la guerra contra las drogas ha tenido el efecto contraproducente de darle más crecimiento a las mafias. “Demos ese paso, regulemos el mercado y así vamos a poder mitigar los efectos nefastos del narcotráfico en Colombia donde se ha sufrido tanto”, expresó el exmandatario que presidió el país del 2010 al 2018.

A puertas de culminar la primera legislatura, uno de los últimos debates tiene que ver con la regulación del cannabis para uso adulto. Durante la sesión del 15 de junio, se ha llevado a cabo el debate para saber si esta ley será una realidad o no. El inicio de la discusión estaba planeado para las 8:00 a. m., pero inició un par de horas después.

Paloma Valencia, senadora partido Centro Democrático. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En primer lugar, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, realizó una proposición de aplazamiento, pero la solicitud fue rechazada y el debate inició. Acto seguido, los senadores Mauricio Galindo, Jonathan Pulido y Valencia realizaron la proposición para archivar el proyecto.

Durante el debate, el partido Conservador informó que no votará a favor de la regulación del cannabis para uso adulto. “La bancada conservadora en el Senado de la República por unanimidad decide votar no al proyecto de ley que busca legalizar el uso recreativo del cannabis en Colombia. No cannabis recreativo”, informó la bancada al demostrar su rechazo sobre el proyecto.

Por su parte, el senador Germán Blanco consideró que se están cometiendo errores de técnica legislativa en medio del debate, siendo uno de los motivos para oponerse al proyecto de ley. Igualmente, el senador Carlos Fernando Motoa, respaldó la idea de regularla, pero no abriéndole la puerta a otras sustancias.

“Aclaramos que aunque respaldamos la regulación del cannabis de uso adulto, estamos en contra del fomento del consumo y la eventual legalización de otras sustancias (en especial drogas duras). Por esto, desde la Comisión Primera del Senado venimos exigiendo vía proposición dos cosas”, sostuvo.

La lucha contra las drogas

El proyecto genera una gran controversia, debido a que, de ser aprobado, tendría una repercusión significativa en el país. Al igual que Santos, el presidente Gustavo Petro también es partidario de la visión de la pérdida de la guerra contra las drogas, estando en pro de la regulación.

Presidente Gustavo Petro ante la ONU - Foto: Twitter: @infopresidencia

El año pasado, durante su discurso ante la ONU, el mandatario afirmó que era necesario acabar con la guerra irracional contra las drogas, debido a que no se había logrado nada bajo esa perspectiva. En un potente y recordado discurso, el jefe de Estado se refirió sobre ello en aquella ocasión.

“Han aumentado los consumos mortales, de drogas suaves han pasado a las más duras, se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país, han condenado a las cárceles a millones de personas, para ocultar sus propias culpas sociales le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sin razón los discursos y las políticas”, indicó el mandatario al hacer énfasis en que dejar el sofisma de la guerra contra las drogas era responsabilidad de América Latina.

De igual modo, afirmó que para reducir el consumo no necesita de guerras, sino de la construcción de una mejor sociedad, la cual esté hecha a partir de la solidaridad, el afecto y dándole prioridad a la vida. “¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder”, declaró el mandatario.

Gustavo Petro y Joe Biden en la Casa Blanca. - Foto: Cristian Garavito-Presidencia

Meses después, durante su visita a Estados Unidos y encuentro con su homólogo Joe Biden, Petro volvió a referirse del fracaso de la guerra contra las drogas. El cambio del paradigma fue uno de los muchos temas que ambos hablaron, por lo cual el presidente colombiano puso sobre la mesa la propuesta de aumentar la interdicción de cocaína y estudiar los procedimientos que se han realizado para la erradicación.

“Una cosa es fumigar una mata y a unos seres humanos débiles económicamente y otra cosa es perseguir el empresariado del narcotráfico, que se hace a partir de labores de inteligencia, de sus bienes, de sus dineros y a partir de la interdicción”, declaró en esa oportunidad el mandatario.

De aprobarse el articulado de la regulación, sería el primer gran paso para cambiar el paradigma en Colombia sobre ese asunto. Sin embargo, esa percepción sigue siendo polémica, especialmente para algunos sectores del Congreso.