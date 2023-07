Judicatura se sumó a la lista y cuestionó el informe del Gobierno que alertó sobre impunidad en lucha contra la corrupción

El informe publicado el pasado 18 de julio por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en el que alertaba que el 93,99 % de los casos de corrupción en Colombia no recibía una condena, generó una gran polémica y fuertes cuestionamientos de varios sectores que consideran que la cifra no es acorde con la realidad.

En este sentido, señalaron que las acciones adelantadas en los últimos años han permitido una evacuación del 97 por ciento de los procesos penales, la mayoría de estos relacionados con la corrupción. Esto quiere decir que en estos procesos ya se ha emitido un pronunciamiento de fondo, por lo que no se puede hablar de impunidad, como lo cita la Secretaría.

Fuentes cercanas aseguraron que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura advirtieron que los jueces y magistrados del país han cumplido con sus funciones en la lucha contra la corrupción, situación por la cual no compartieron muchas de las conclusiones plasmadas en el mencionado documento.

“Qué falta de rigor en la investigación sobre impunidad. Tomó caprichosamente de 2010 a 2013 sin explicación alguna; compara denuncias del SPOA vs. sentencias condenatorias; mezcla capturas con sentencias; jueces con fiscales; llama a los exfiscales cómplices. ¿Ligereza o mala fe?”, aseguró Zamora en su cuenta de Twitter, en respuesta a una publicación de la Vicepresidencia en la que citaba las conclusiones del informe.

Qué falta de rigor en la investigación sobre impunidad. Tomó caprichosamente de 2010 a 2013 sin explicación alguna; compara denuncias del SPOA vs sentencias condenatorias; mezcla capturas con sentencias; jueces con fiscales; llama a los ex fiscales cómplices. Ligereza o mala fe?

Zamora, quien fue fiscal general encargada entre el 5 y el 29 de marzo de 2012, le envió un mensaje directo al secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, asegurando que no todo era válido para figurar.

“ Le agradezco me informe durante esos días qué evidencias tiene acerca de mi desempeño y los procesos que quedaron en la impunidad. Espero su respuesta porque no se atenta contra el buen nombre”, dijo.

Por su parte, el fiscal General, Francisco Barbosa, hizo fuertes cuestionamientos al documento, asegurando que no se hace una cita directa a las acciones que realiza el ente investigador para luchar contra la corrupción. “Están en una dinámica de querer golpear la justicia desde distintos flancos” , aseguró el jefe del ente acusador en entrevista con Blu Radio .

El Secretario de Transparencia rechazó estas críticas y, sin citar, aseguró que estos cuestionamientos desconocen el problema central: “Desprestigiar el informe no soluciona la impunidad. Este cumplió todos los estándares. Resolvámoslo interinstitucionalmente”.

Las conclusiones del informe

La Secretaría de Transparencia presentó el primer mapa de impunidad en Colombia con el que reveló cifras alarmantes de corrupción en el país. En total se registran 57.582 denuncias asociadas a corrupción entre 2010 y 2023 , de las cuales el 93,99 % no tiene una condena. Además, el 89,7 % está sin una captura y el 77,15 % se encuentra en indagación.

Agregó que seguirán investigando los casos de corrupción y se comprometió a que no queden en la impunidad. “Nosotros no engavetamos las denuncias, porque si seguimos como vamos, se volverá costumbre la aparición de personajes como Emilio Tapia, que convierten la corrupción en una empresa de la impunidad”, afirmó.

Idárraga dijo que el gobierno tiene la obligación de cuidar los recursos de todos los colombianos para que sean invertidos en mejorar las condiciones de vida de los más necesitados y no ser “cómplices” de la desigualdad. “La corrupción anda en hombros, lo he venido reiterando”, dijo el funcionario, quien resaltó que no importa quién tenga que caer.