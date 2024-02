Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo: “La Isla Gorgona no se va a militarizar. El muelle que se construirá causa un mínimo impacto”

“Si afecta o no, naturalmente causa algún impacto, pero no es un impacto significativo. Un muelle en el sitio donde fue definido causa el mínimo impacto y sí sirve muchísimo para que la gente que llega a la isla, que son los científicos, los guarda parques, la Fuerza Pública y los visitantes, quienes podrán tener un descenso que no sea tan incómodo como es hoy. Se trata de un muelle delgado, preconstruido, que se arma en el mismo sitio donde existió la prisión de Gorgona. Es un suelo arenoso que no tiene corales, ni pastos marinos, un suelo en el cual se puede perfectamente poner el muelle y servirá para la operación de las actividades del Parque Nacional”, defendió la representante.