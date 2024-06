Katherine Miranda dice que ataques de Gustavo Petro por denunciar la ‘expropiación exprés’ ponen en peligro su “vida e integridad”

“Yo pensé que iban a ser los senadores y representantes latifundistas los que se iban a parar a oponerse, pero fue una representante a la Cámara de Bogotá, que se las da de progresista, muy Verde. Yo dije: ‘No, pues, con la modernidad de Bogotá es imposible que no sepa la necesidad de una reforma agraria’ ”, dijo el presidente sobre Miranda.

La congresista, en su cuenta de X, aclaró que no escondió ningún artículo. En cambio, recordó que denunció la propuesta ante los medios de comunicación.

“Yo no escondí ningún artículo de tierras, por el contrario, cuando la ministra de Agricultura me presentó la expropiación exprés de manera informal, salí a los medios de comunicación a denunciarlo”, dijo la parlamentaria de la Alianza Verde.

“¿Por qué no tuvieron la valentía de presentar la proposición en la plenaria? Tiene 45 congresistas el Pacto Histórico y ninguno fue capaz de defenderlo”, cuestionó la representante a la Cámara.

“Los artículos 31, 32 y 33 de la Ley 160 de 1994 no son una ‘expropiación exprés’. La política no se puede hacer con la mentira”, expresó Petro en sus redes sociales.

Y concluyó con un mensaje fuerte: “Presidente, le queda muy mal hacer un RT donde me tratan prácticamente de hijueputa. Yo a usted SIEMPRE lo he respetado, no espere nunca de mí una bajeza igual”.