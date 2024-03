La advertencia del senador Miguel Uribe en medio de las marchas este miércoles: “Si no nos unimos será imposible sacar al petrismo en 2026”

Y agregó. “En especial, marchamos para decirle a Petro que no gobierne para una minoría radical, violenta y sectaria y que gobierne para todos. También decirles a los congresistas que es fundamental que no apoyen unas reformas absolutamente antisociales, inconvenientes, que le hacen daño a los colombianos. Hoy Colombia unida defiende a este país”.

“A mí lo que me interesa es que haya elecciones en el 26 y que haya alguien bueno, necesitamos un presidente aburrido, alguien que sea solo serio, que no hable paja, que trabaje, que sea buen técnico, que trabaje con buenos técnicos, que sea honesto, que sea buen gerente, que produzca resultados. A mí lo que me interesa es que salga alguien bueno yo le podrá hacer una lista de 20 buenos posibles. Lo que me interesa a mí es que Colombia salga adelante y la vamos a sacar adelante y este es un mensaje a Petro que aquí no nos vamos a quedar esperando a que él arme cualquier marrulla para quedarse más allá del 26 en el gobierno”, concluyo